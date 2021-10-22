Почему на день Евлампия Зимоуказателя 23 октября обязательно собирали волшебную траву? В чем магия руты?

23 октября Русская православная церковь отмечает важную дату — день святого мученика Евлампия Зимоуказателя. Мужчина родился и жил во времена Римской Империи при правителе Максимиане. Евлампий вместе с сестрой стали жертвами гонения язычников за свою искреннюю любовь к Иисусу Христу.
Солдаты пытались заставить Евлампия отказаться от своей веры, но он был непоколебим и продолжал исповедовать. Даже жесткие пытки не смогли избавить христианина от своих взглядов. В итоге его долгое время пытали и избивали, а после — казнили вместе с сестрой.
Традиции праздника.
В этот день предки сжигали старые вещи. Они считали, что с хламом жизнь покидают несчастье и бедствия. Также люди прыгали через костер с целью очищения своего тела от болезней. Огонь был символом жизни, молодости и возрождения.
Кроме этого, в день Евлампия принято собирать целебную траву руту. После сбора ее развешивали по дому с целью защиты от нечистых сил.
Запреты на день Евлампия Зимоуказателя.
В день святого запрещено пренебрежительно относиться к огню и спичкам. Такое поведение может принести пожары в дом.
Также запрещается давать взаймы зажигалки, уголь, свечи или спички. При нарушении этого правила человек буквально отдает из дома тепло, благополучие и уют.
Кроме этого, в день Евлампия нельзя гадать и проводить мистические обряды.
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