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Почему на день Евлампия Зимоуказателя 23 октября обязательно собирали волшебную траву? В чем магия руты?

2:00:1510/22/2021
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Священномученик Евлампий стал жертвой гонения язычников во времена Римской Империи. Однако верующие до сих пор помнят о его искренней вере в Христа.

В день мученика принято сжигать старые вещи. Фото: Pxfuel.com
В день мученика принято сжигать старые вещи. Фото: Pxfuel.com

23 октября Русская православная церковь отмечает важную дату — день святого мученика Евлампия Зимоуказателя. Мужчина родился и жил во времена Римской Империи при правителе Максимиане. Евлампий вместе с сестрой стали жертвами гонения язычников за свою искреннюю любовь к Иисусу Христу.

Солдаты пытались заставить Евлампия отказаться от своей веры, но он был непоколебим и продолжал исповедовать. Даже жесткие пытки не смогли избавить христианина от своих взглядов. В итоге его долгое время пытали и избивали, а после — казнили вместе с сестрой.

Традиции праздника.

В этот день предки сжигали старые вещи. Они считали, что с хламом жизнь покидают несчастье и бедствия. Также люди прыгали через костер с целью очищения своего тела от болезней. Огонь был символом жизни, молодости и возрождения.

Кроме этого, в день Евлампия принято собирать целебную траву руту. После сбора ее развешивали по дому с целью защиты от нечистых сил.

Запреты на день Евлампия Зимоуказателя.

В день святого запрещено пренебрежительно относиться к огню и спичкам. Такое поведение может принести пожары в дом.

Также запрещается давать взаймы зажигалки, уголь, свечи или спички. При нарушении этого правила человек буквально отдает из дома тепло, благополучие и уют.

Кроме этого, в день Евлампия нельзя гадать и проводить мистические обряды.

Напомним, что, согласно лунному календарю, в последние дни этого месяца стоит заняться приготовлением народной закуски на зиму. В нашем материале вы сможете, что это за закуска и когда ее нужно готовить.

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церковный праздникоктябрь 2021Евлампий Зимоуказатель
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