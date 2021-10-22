Семьям 17-ти погибших при взрыве на заводе в Рязанской области губернатор перечислит по 1 млн рублей

В Рязанской области продолжаются поиски одного рабочего, которого до сих пор не нашли под конструкциями завода после пожара. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших в поселке Лесной.
Глава региона сообщил, что на месте пожара продолжают работать следователи, спасатели и сотрудники полиции. Проводится мониторинг ситуации для выявления необходимости выделения помощи от правительства.
Семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей — сообщил глава региона.
- 25 октября в Рязанской области будет объявлен днём траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения, - написал на своей странице в VK губернатор Николай Любимов.
Утром 22 октября в Рязанской области в поселке Лесное произошел взрыв, после которого начался пожар. Трагедия произошла утром, когда на работу на завод пришли сотрудники и включили оборудование. Погибли 16 человек. Единственный выживший был доставлен авиацией в Рязань, но скончался в больнице от полученных ожогов.
В СК возбудили уголовное дело по факту происшествия, ведется расследование.