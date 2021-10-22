Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Семьям 17-ти погибших при взрыве на заводе в Рязанской области губернатор перечислит по 1 млн рублей

1:57:3210/22/2021
0

25 октября в регионе объявлен траур. Трагедия произошла 22 октября, когда рабочие только заступили на смену.

В Рязанской области объявлен траур 25 октября. Фото: Pixabay
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Трупы в мешках сложили прямо на улице перед моргом в Иванове: Умерших от коронавируса слишком много

Трупы в мешках сложили прямо на улице перед моргом в Иванове: Умерших от коронавируса слишком многоВ Орске экс-прокурор Сергей Хворов опроверг причастность склада со смертельной водкой его супруге и объяснил причину своего увольнения после истории с суррогатомЕщё 1042 новости

В Рязанской области продолжаются поиски одного рабочего, которого до сих пор не нашли под конструкциями завода после пожара. Губернатор Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших в поселке Лесной.

Глава региона сообщил, что на месте пожара продолжают работать следователи, спасатели и сотрудники полиции. Проводится мониторинг ситуации для выявления необходимости выделения помощи от правительства.

Семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей — сообщил глава региона.

- 25 октября в Рязанской области будет объявлен днём траура. Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения, - написал на своей странице в VK губернатор Николай Любимов.

Утром 22 октября в Рязанской области в поселке Лесное произошел взрыв, после которого начался пожар. Трагедия произошла утром, когда на работу на завод пришли сотрудники и включили оборудование. Погибли 16 человек. Единственный выживший был доставлен авиацией в Рязань, но скончался в больнице от полученных ожогов.

В СК возбудили уголовное дело по факту происшествия, ведется расследование.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
погибшиетраурвзрыв на заводекомпенсациипоиски человекаНиколай Любимов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вынесут уроки из трагедии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Блогеры купили квартиру пенсионерке из Омска, 35 лет жившей в цистерне
1:49:28 10/22/2021
Блогеры купили квартиру пенсионерке из Омска, 35 лет жившей в цистерне
Трупы в мешках сложили прямо на улице перед моргом в Иванове: Умерших от коронавируса слишком много
1:12:32 10/22/2021
Трупы в мешках сложили прямо на улице перед моргом в Иванове: Умерших от коронавируса слишком много
Когда ближайшая сильная магнитная буря в конце октября и начале ноября 2021 года
1:00:50 10/22/2021
Когда ближайшая сильная магнитная буря в конце октября и начале ноября 2021 года
Бывшие 2.0: Житель Твери создал сообщество ради оскорбления экс-жены из-за методов воспитания их общей дочери
12:55:03 10/22/2021
Бывшие 2.0: Житель Твери создал сообщество ради оскорбления экс-жены из-за методов воспитания их общей дочери
С днем рекламиста поздравления всем отчаянным в необычных картинках и словах в День работников рекламы 23 октября
12:45:34 10/22/2021
С днем рекламиста поздравления всем отчаянным в необычных картинках и словах в День работников рекламы 23 октября
Власти Тюмени продают муниципальное жилье по баснословно низким ценам на определенных условиях
12:33:31 10/22/2021
Власти Тюмени продают муниципальное жилье по баснословно низким ценам на определенных условиях
В Москве снова выстроились очереди за прививками от коронавируса
12:14:35 10/22/2021
В Москве снова выстроились очереди за прививками от коронавируса
Календарь стрижки волос, депиляции, маникюра и педикюра на ноябрь 2021 года: благоприятные и неблагоприятные дни
12:00:53 10/22/2021
Календарь стрижки волос, депиляции, маникюра и педикюра на ноябрь 2021 года: благоприятные и неблагоприятные дни
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
11:58:16 10/22/2021
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
Режиссера «Ералаша» подозревают в педофилии и развращении детей
11:38:16 10/22/2021
Режиссера «Ералаша» подозревают в педофилии и развращении детей