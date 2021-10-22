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Рамадан и Курбан-байрам-2022: даты начала и окончания великих месяцев для мусульман

3:00:4410/22/2021
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Рамадан является девятым месяцем календаря в исламе. В его соблюдается строгий пост. А Курбан-байрам — праздник всех мусульман в память пророка Ибрахима.

В этот период необходимо молиться и каяться Всевышнему. Фото: Pxfuel.com
В этот период необходимо молиться и каяться Всевышнему. Фото: Pxfuel.com

Рамадан и Курбан-байрам являются важными периодами для каждого приверженца ислама. Если Рамадан является девятым месяцев в календаре ислама, в который принято придерживаться строгой молитвы, то Курбан-байрам — день молитвы, покаяния, торжества и памяти в честь великого пророка Ибрахима.

В 2022 году Рамадан начнется 2 апреля и продлится ровно месяц до 2 мая. Однако в календаре ислама день считается начатым после заката. Соответственно, месяц поста нужно начинать именно 1 апреля.

Курбан-байрам в следующем году будет отмечен 9 июля. Этот день является одним из главнейших праздников всего ислама. Все мусульмане показывают свою преданность Всевышнему.

Важно отметить, что празднование Курбан-байрама может отличаться от страны. Например, в Саудовской Аравии его празднуют вплоть до двух недель. В других странах его могут праздновать и пять дней, и три.

В Курбан-байрам крайне важно омыться, привести себя в ухоженный вид и быть в хорошем духе. В этот праздник принято принести жертву в виде барана, верблюда или коровы. Это делается для того, чтобы сделать угощение для родных людей.

Напомним, что недавно, 20 октября, состоялось полнолуние. А 5 числа следующего месяца пройдет ноябрьское новолуние. Оба эти периоды являются лучшим временем для проведения мистических ритуалов. Однако проводить ритуалы можно и в другие дни. Согласно лунному календарю, можно подобрать и другие благоприятные даты. Подробности читайте в нашем материале.

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исламКурбан-байрамрамадан
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