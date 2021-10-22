Рамадан и Курбан-байрам-2022: даты начала и окончания великих месяцев для мусульман

Рамадан и Курбан-байрам являются важными периодами для каждого приверженца ислама. Если Рамадан является девятым месяцев в календаре ислама, в который принято придерживаться строгой молитвы, то Курбан-байрам — день молитвы, покаяния, торжества и памяти в честь великого пророка Ибрахима.
В 2022 году Рамадан начнется 2 апреля и продлится ровно месяц до 2 мая. Однако в календаре ислама день считается начатым после заката. Соответственно, месяц поста нужно начинать именно 1 апреля.
Курбан-байрам в следующем году будет отмечен 9 июля. Этот день является одним из главнейших праздников всего ислама. Все мусульмане показывают свою преданность Всевышнему.
Важно отметить, что празднование Курбан-байрама может отличаться от страны. Например, в Саудовской Аравии его празднуют вплоть до двух недель. В других странах его могут праздновать и пять дней, и три.
В Курбан-байрам крайне важно омыться, привести себя в ухоженный вид и быть в хорошем духе. В этот праздник принято принести жертву в виде барана, верблюда или коровы. Это делается для того, чтобы сделать угощение для родных людей.
Напомним, что недавно, 20 октября, состоялось полнолуние. А 5 числа следующего месяца пройдет ноябрьское новолуние. Оба эти периоды являются лучшим временем для проведения мистических ритуалов. Однако проводить ритуалы можно и в другие дни. Согласно лунному календарю, можно подобрать и другие благоприятные даты. Подробности читайте в нашем материале.