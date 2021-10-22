Актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма оператора - гражданку Украины и ранил режиссера

Оператор Галина Хатчинс, погибшая во время съемок фильма в США, была гражданкой Украины. Об этом стало известно от представителя МИД Украины Олега Николенко. Он сообщил, что в настоящее время идет восстановление связи с ее родными.
- Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь, - сказал он агентству РБК-Украина.
Как стало известно, в Киеве уже подтвердили наличие гражданства Украины у погибшей Хатчинс.
В четверг 21 октября в США во время съемок фильма «Ржавчина» произошел несчастный случай. Во время проведения репетиции актер Алек Болдуин сделал выстрел из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.
В результате инцидента были ранены режиссер Джоэл Соуза и оператор Галина Хатчинс. 42-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Съемки фильма приостановлены, полиция проводит расследование произошедшего.
Пока нет информации, будет ли предъявлено обвинение актеру, известно, что после происшествия Болдуин много плакал.