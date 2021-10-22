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Актер Алек Болдуин застрелил на съемках фильма оператора - гражданку Украины и ранил режиссера

2:44:3410/22/2021
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42-летняя Галина Хатчинс скончалась в больнице. Съемки фильма приостановлены, полиция проводит расследование произошедшего. Известно, что после происшествия Болдуин много плакал.

Алек Болдуин застрелил на репетиции гражданку Украины. Фото: Jim Spellman / Getty Images

Оператор Галина Хатчинс, погибшая во время съемок фильма в США, была гражданкой Украины. Об этом стало известно от представителя МИД Украины Олега Николенко. Он сообщил, что в настоящее время идет восстановление связи с ее родными.

- Консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь, - сказал он агентству РБК-Украина.

Как стало известно, в Киеве уже подтвердили наличие гражданства Украины у погибшей Хатчинс.

В четверг 21 октября в США во время съемок фильма «Ржавчина» произошел несчастный случай. Во время проведения репетиции актер Алек Болдуин сделал выстрел из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами.

В результате инцидента были ранены режиссер Джоэл Соуза и оператор Галина Хатчинс. 42-летняя пострадавшая скончалась в больнице. Съемки фильма приостановлены, полиция проводит расследование произошедшего.

Пока нет информации, будет ли предъявлено обвинение актеру, известно, что после происшествия Болдуин много плакал.

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выстрел на съемкахсвязь с родственникамигражданка УкраиныАлек БолдуинГалина Хатчинс
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