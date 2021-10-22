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Восточный гороскоп на 2022 год: Новый год Тигра в разных аспектах жизни человечка — любви, финансах, карьере

4:00:1810/22/2021
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На смену Металлическому Быку прискачет гордый Водяной Тигр. Новый покровитель 2022 года потребует стойкости от всех жителей Земли.

Покровителем следующего года станет Водяной Тигр. Фото: Pxfuel.com
Покровителем следующего года станет Водяной Тигр. Фото: Pxfuel.com

Новый 2022 год не за горами. Всего через два месяца каждый из нас начнет готовить подарки, квартиру и настроение на новогодний лад. Мы привыкли жить под защитой Металлического Быка, но на смену ему придет король джунглей, новый покровитель года — Водяной Тигр. Этот гордый зверь потребует от каждого человека стойкости, мужества и стремления добиться своего. Если показать свою силу, Тигр обязательно одарит вас своей защитой.

Однако многие задаются вопросам, как быть людям, родившимся в года других животных. На это ответит восточный гороскоп.

Гороскоп:

Крыса (1972, 1984) — для людей, рожденных в год Крысы, следующий год будет совершенно простым. В него не придется выкладываться на все 100%, но при этом не стоит опускать руки. Лучше всего начать налаживать утраченные связи с людьми.

Бык (1973, 1985) — Быкам в год Тигра придется по-настоящему тяжело. Им предстоит пройти ряд испытаний и проблем, чтобы добиться своего долгожданного результата. Стоит помнить, что все усилия будут оплачены.

Тигр (1974, 1986) — как ни странно, Тиграм в этот год повезет. Им гарантирован успех, но с неба счастье не свалится. Понадобится показать, что вы достойны быть Тиграми: стойкими, сильными и мужественными.

Кролик (1975, 1987) — Кроликам необходимо быть продуманнее. Необходимо отвлечься от абстрактных вещей и хорошенько обдумать план действий на ближайшее время. Если сделать все правильно, год будет благоприятным.

Дракон (1976, 1988) — Драконам в этом году нужно больше времени провести на работе и развитию своей карьерной лестницы. Не стесняйтесь показать себя. Все должно получиться.

Змей (1977, 1989) — Змеям также стоит продемонстрировать свои профессиональные навыки. Но стоит быть внимательными и не зазнаваться, иначе могут быть лишние трудности.

Лошадь (1978, 1990) — Лошади должны получить от 2022 года много положительных эмоций. Им стоит отправиться в путешествие, деловую поездку или командировку.

Коза (1979, 1991) — для Коз год начнется со знакомств. Новые связи всегда нужны. А людям, рожденным в год Козы, повезло больше обычного. Их общению сможет позавидовать каждый.

Обезьяна (1980, 1992) — Обезьянам следует подготовиться к сложному периоду. Необходимо много трудиться, иначе все пойдет крахом. Ни в коем случае нельзя сдаваться. Вторая половина года будет легче.

Петух (1981, 1993) — людям, родившимся при Петухе, лучше всего поискать себя в новых отраслях. Может быть, стоит заняться или продолжить хобби. Этот год будет по-настоящему творческий.

Собака (1982, 1994) — Собаки встретят перемены. Жизнь изменится. И изменятся сами люди. Нужно быть готовым к такому неожиданному перевоплощению. Год не будет трудным, но не стоит расслабляться, так как не каждый будет готов к резким перепадам в их жизни.

Свинья (1983, 1995) — перспективы и возможность заработать в 2022 году отдаются Свинье. Люди, которым повезло родиться в год Свиньи, обязаны внимательно следить за происходящим в жизни и не терять возможности изменить свою жизнь на долгие годы.

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гороскоп2022 годгод тигра
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