Из Албании тела четырех таинственно погибших четырех туристов из России отправили на родину

Утром 22 октября регулярным авиарейсом из Албании отправили в Россию тела четырех туристов, умерших загадочной смертью в отеле на албанском курорте. об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Тиране.
Как сообщал "Курьер.Среда", 15 октября мертвыми в сауне отеля Gloria Palace в деревне Керрет в провинции Кавая в Албании нашли четырех российских туристов. Они находились в сауне, куда отправились сразу после заселения. Полиция называет основной причиной гибели отравление парами хлора.
В России проведут свою судмедэкспертизу для установления причин их смерти.
"Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - цитирует издание источник в посольстве.
Албанские правоохранители расследуют уголовное дело по факту гибели туристов из России. Напомним, что погибшие - супруги и их дочь с женихом, которые отправились на отдых перед свадьбой.