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Из Албании тела четырех таинственно погибших четырех туристов из России отправили на родину

2:23:5610/22/2021
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Полиция называет основной причиной гибели отравление парами хлора. В России проведут свою судмедэкспертизу для установления причин их смерти.

Тела погибших в албанском отеле российских туристов отправили на родину. Фото: ABC New Albania

Утром 22 октября регулярным авиарейсом из Албании отправили в Россию тела четырех туристов, умерших загадочной смертью в отеле на албанском курорте. об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на посольство РФ в Тиране.

Как сообщал "Курьер.Среда", 15 октября мертвыми в сауне отеля Gloria Palace в деревне Керрет в провинции Кавая в Албании нашли четырех российских туристов. Они находились в сауне, куда отправились сразу после заселения. Полиция называет основной причиной гибели отравление парами хлора.

В России проведут свою судмедэкспертизу для установления причин их смерти.

"Рассчитываем на скорейшее получение официальных заключений албанской стороны по этому вопросу и дальнейшее тесное взаимодействие российских и албанских правоохранительных органов для выяснения обстоятельств трагедии", - цитирует издание источник в посольстве.

Албанские правоохранители расследуют уголовное дело по факту гибели туристов из России. Напомним, что погибшие - супруги и их дочь с женихом, которые отправились на отдых перед свадьбой.

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Хозяева отеля повинны в смерти туристов?

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