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В больнице Нижневартовска тяжело ранен из оружия в голову 10-летний ребенок

3:57:5410/22/2021
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Как установило следствие, в пятницу около 16 часов ребенок находился в стационаре и получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду.

пистолет
Уголовное дело возбудили по факту ранения ребенка в больнице в ХМАО. Фото: Рixabay

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка из огнестрельного оружия в медучреждении Нижневартовска - по пп. «б,з» ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего), сообщили 22 октября в управлении СКР по ХМАО.  10-летний ребенок получил ранение в окружной клинической детской больнице.

Как установило следствие, в пятницу около 16 часов ребенок находился в стационаре и получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду. 66-летний мужчина сопровождал потерпевшего при госпитализации.

Не исключается версия самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием. Выясняют, каким образом оружие оказалось в медицинском учреждении, а также законность его приобретения и ношения.

В департаменте здравоохранения Югры сообщили, что получивший огнестрельное ранение находится в тяжелом состоянии. В ведомстве начали свою служебную проверку. В прокуратуре региона также проводят проверку по факту инцидента в детской больнице.

Врачи борются за жизнь пострадавшего - идет операция, родственникам оказывают психологическую поддержку. Предполагают, что произошел несчастный случай - ребенок сам себя ранил себя из травмата.

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Зачем деду оружие в больнице?

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