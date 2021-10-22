В больнице Нижневартовска тяжело ранен из оружия в голову 10-летний ребенок

Уголовное дело возбуждено по факту травмирования ребенка из огнестрельного оружия в медучреждении Нижневартовска - по пп. «б,з» ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего), сообщили 22 октября в управлении СКР по ХМАО. 10-летний ребенок получил ранение в окружной клинической детской больнице.
Как установило следствие, в пятницу около 16 часов ребенок находился в стационаре и получил ранение в голову из травматического оружия, принадлежащего его деду. 66-летний мужчина сопровождал потерпевшего при госпитализации.
Не исключается версия самостоятельного выстрела несовершеннолетним в результате неосторожного обращения с оружием. Выясняют, каким образом оружие оказалось в медицинском учреждении, а также законность его приобретения и ношения.
В департаменте здравоохранения Югры сообщили, что получивший огнестрельное ранение находится в тяжелом состоянии. В ведомстве начали свою служебную проверку. В прокуратуре региона также проводят проверку по факту инцидента в детской больнице.
Врачи борются за жизнь пострадавшего - идет операция, родственникам оказывают психологическую поддержку. Предполагают, что произошел несчастный случай - ребенок сам себя ранил себя из травмата.