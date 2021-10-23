Лечение алкоголизма возможно с помощью кратких медицинских вмешательств

Исследование показало, что кратковременные вмешательства в медицинских учреждениях снижают потребление алкоголя пациентами на один день в месяц.
Согласно исследованию, короткие беседы один на один о потреблении алкоголя в кабинете врача могут снизить уровень употребления алкоголя у пациентов, пишет foxnews.com.
Результаты, опубликованные в журнале Addiction, показали, что короткие интервенции, описываемые как беседы продолжительностью менее часа и направленные на мотивацию изменений в рискованном поведении пациента в отношении употребления алкоголя, привели к сокращению потребления алкоголя на один день в месяц.
«Уменьшение количества алкогольных напитков на один день в месяц может показаться не таким уж большим, но небольшие индивидуальные сокращения могут привести к существенному снижению вреда на уровне населения», - заявила Эмили Таннер-Смит, ведущий автор и доцент Университета Орегона. пресс-релиз размещен на EurekAlert в четверг.
Авторы исследования отметили, что результаты были неубедительными для кратковременных вмешательств, проводимых в отделениях неотложной помощи и травматологических центрах, но имели эффект, когда проводились в общих медицинских учреждениях, таких как клиника первичной медико-санитарной помощи.
«Было показано, что кратковременные вмешательства помогают при многих проблемах со здоровьем», - сказал доктор Д.Дж. Моран, директор психологической службы Post University (LIU) в Нью-Йорке, не принимавший участия в исследовании, сообщил Fox News. «На злоупотребление алкоголем можно повлиять в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, если терапевт найдет время для такого вмешательства».
Согласно исследованию, общие медицинские учреждения могут быть идеальными, поскольку они предоставляют значительные возможности для проверки на употребление алкоголя и наркотиков среди не обращающихся за лечением пациентов разного возраста, получающих услуги в клинике по широкому спектру других заболеваний.
Исследование включало систематический обзор и метаанализ данных 116 испытаний и 64 439 участников. Он исследовал эффективность краткосрочных вмешательств в отношении употребления алкоголя и других наркотиков, проводимых в различных медицинских учреждениях.
По словам авторов, процесс, лежащий в основе кратких вмешательств, включает скрининг пациентов для выявления нездорового употребления с последующим обсуждением выявленного уровня злоупотребления психоактивными веществами до направления на лечение или другие услуги, связанные с психоактивными веществами.
«Если эти вмешательства будут эффективными, они станут потенциально экономичным методом решения проблемы употребления нездоровых психоактивных веществ, особенно среди пациентов, не обращающихся за лечением», - пишут авторы исследования.
В отчете, однако, отмечается, что существует ограниченное количество данных о влиянии краткосрочных вмешательств, направленных на наркотики, на употребление наркотиков.
«Учитывая их краткость, низкую стоимость и минимальные усилия клиницистов, краткие вмешательства могут быть многообещающим способом сократить употребление алкоголя, по одному пациенту за раз», - написала Таннер-Смит в пресс-релизе.