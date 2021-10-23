Диета при раке кишечника: запрещенные продукты ежедневного рациона

Рак кишечника ежегодно поражает более 42 000 человек в Великобритании. Некоторые из ваших любимых продуктов могут увеличить риск этого смертельного заболевания: какие продукты следует исключить из своего рациона, чтобы снизить риск рака кишечника?
Вы знаете, каких продуктов следует избегать, чтобы снизить риск рака кишечника ? Чаще всего у британцев старше 50 лет ежегодно диагностируется рак кишечника почти у 50 000 британцев. Вот продукты, которые следует удалить из своего рациона, чтобы снизить риск рака кишечника, а также предупреждающие знаки, на которые следует обращать внимание, пишет express.co.uk.
Рак кишечника является четвертым по распространенности раком в Великобритании, ежегодно его диагностируют более 42 000 британцев.
Рак кишечника в Великобритании немного чаще встречается у мужчин, чем у женщин, по оценкам каждого 15-го мужчины, и у каждой 18-й женщины в течение жизни будет диагностирован рак кишечника.
Рак кишечника чаще всего встречается у людей старше 50 лет, поэтому возраст можно рассматривать как фактор риска.
Однако ваш образ жизни и особенно диета могут увеличить риск развития рака кишечника.
Итак, какие продукты вам следует сократить, чтобы снизить риск рака кишечника?
По данным Великобритании по борьбе с раком кишечника, существуют «убедительные доказательства», что красное мясо и обработанное мясо увеличивают риск рака кишечника.
Красное мясо - это название этого вида мяса:
Говядина.
Баранина и баранина.
Свинина.
Телятина.
Оленина.
Козел.
Обработанное мясо относится к мясу, которое было консервировано, например, путем копчения, вяления, соления или добавления консервантов. В этот список входят:
Колбасы.
Бекон.
Ветчина.
Мясные деликатесы, такие как салями.
Паштеты.
Мясные консервы, например, солонина.
Нарезанные мясные нарезки, в том числе из курицы и индейки.
В Великобритании по борьбе с раком кишечника рекомендуется употреблять не более 500 граммов приготовленного красного мяса в неделю.
Например, спагетти-болоньезе содержит примерно 140 граммов вареного говяжьего фарша.
Средняя свиная отбивная составляет около 90 граммов, а средний стейк - около 145 граммов.
Красное мясо богато белком, а также другими питательными веществами, поэтому оно может быть частью сбалансированной диеты, но его определенно следует употреблять в умеренных количествах.
Вы можете получать белок из других источников, таких как бобы, тофу и яйца.
Обработанное мясо, как правило, содержит много натрия (соли), а также жира. Рекомендуется есть меньше обработанного мяса, чтобы снизить риск других заболеваний, а также рака кишечника.
Время от времени наслаждайтесь обработанным мясом в качестве угощения, но не ешьте его каждый день.
Как сделать замену здоровой пищи для кишечника.
Когда дело доходит до употребления в пищу продуктов, полезных для кишечника, ключевым ингредиентом является клетчатка.
Клетчатка помогает поддерживать все процессы в пищеварительной системе, делая работу кишечника более регулярной и сохраняя здоровье фекалий.
Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием клетчатки также может помочь вам дольше оставаться сытым и поддерживать здоровый вес.
Вы даже можете заменить красное мясо в некоторых из ваших любимых рецептов на фасоль с высоким содержанием белка и бобовые.
Попробуйте использовать нут или фасоль вместо говяжьего фарша в чили или используйте зеленую чечевицу в качестве вкусной и дешевой альтернативы говядине в спагетти-болоньезе.
Убедитесь, что вы также съедаете пять порций фруктов и овощей в день и выпиваете около двух литров воды каждый день.
Какие симптомы рака кишечника?
По данным NHS, есть три основных симптома рака кишечника:
Часто видишь кровь в моче.
Изменения в вашем помете, такие как необходимость более частого посещения, а также необычно жидкий консистентный стул.
Постоянные боли в животе, вздутие живота и дискомфорт - чаще всего после еды и часто связаны с необъяснимой потерей веса.
Эти симптомы не всегда означают рак кишечника, но если вы заметили какой-либо из них, обратитесь к своему терапевту.
Ранняя диагностика может спасти вам жизнь, поэтому не стесняйтесь говорить со своим врачом о любых проблемах, которые у вас есть.