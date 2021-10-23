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Желтые листья и коричневые пятна: как решить проблему комнатных растений?

12:30:1610/23/2021
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Комнатные растения могут столкнуться с множеством проблем из-за чрезмерного полива и плохого солнечного света. Теперь эксперт поделился, как решить «типичные проблемы» комнатных растений.

Не поливайте так много, и все будет хорошо. Фото: Еxpress.co.uk

Домашние растения могут быть подвержены множеству проблем, включая желтые листья и коричневые пятна. Теперь эксперт поделился, как исправить «общие проблемы» с комнатными растениями.

Комнатные растения могут столкнуться с множеством проблем из-за чрезмерного полива и плохого солнечного света. Теперь эксперт поделился, как решить «типичные проблемы» комнатных растений. Дэйв из The Home Depot поделился своими решениями проблем, включая пожелтение или потемнение листьев растений, увядшие листья и задержку роста, пишет express.co.uk.

Желтые листья.

Первое комнатное растение, которое Дэйв показал зрителям, было полосатым растением с желтыми листьями.

Он сказал в видео на YouTube 2013 года: «Смотрите, здесь действительно размытые цвета - очень желтый.

«Предполагается, что это будет действительно яркая зелень, как эта, но вместо этого мы получили действительно размытые цвета и некоторые повреждения».

Дэйв сказал, что причиной желтых листьев обычно является недостаток питательных веществ, чрезмерный полив и плохой дренаж.

Однако, несмотря на их внешний вид, решение для комнатных растений на самом деле «довольно простое».

Он продолжил: «Легко сделать здесь отверстия, чтобы вода могла проходить.

«Еще один способ - это немного удобрения, а после этого просто не поливать так много.

Ломкие листья.

Коричневые осыпающиеся листья могут быть признаком ломкости листьев.

Дэйв сказал, что это тоже «довольно легко решить», несмотря на их неприятный внешний вид.

Он продолжил: «Это солнечный ожог. Вам нужно переместить это растение в другое место, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

«Кроме этого, немного воды, переезд, и все будет хорошо».

Коричневые пятна.

Коричневые пятна на листьях и увядшие листья чаще всего возникают из-за чрезмерного полива и плохого дренажа.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно отрезать «все мертвое».

Дэйв добавил: «Не поливайте его так много, и все будет хорошо. Это просто сделать ».
Связанные с корнем растения

У растений, связанных с корнями, часто наблюдается задержка роста, потому что горшок, в котором они находятся, слишком мал.

Ваше растение, скорее всего, будет выглядеть нездоровым, а в горшке будет много корней, а в нем почти не будет грязи.

Комнатные растения нужно пересаживать в горшок побольше, чтобы корни могли разойтись.

Дэйв объяснил: «Так он будет здоровым, расти и процветать.

«Это действительно просто. Просто найдите для него горшок побольше.

«Вы также можете отрезать часть корня, чтобы дать ему больше места и больше грязи.

«Это простые шаги, которые помогут сделать ваши комнатные растения лучше».

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