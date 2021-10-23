Деменция: как нельзя спать в 50, 60 и 70 лет, чтобы не заболеть?

Деменция - это деструктивный набор симптомов, связанных с прогрессирующим упадком мозга. Исследования продолжают проливать свет на факторы риска, повышая возможность раннего вмешательства для его предотвращения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, определенный режим сна повышает риск развития слабоумия на 30 процентов.
Появление симптомов деменции, таких как потеря памяти, может иметь разрушительные последствия для человека, переживающего это заболевание, и его близких. Однако у людей с риском деменции появляется все больше надежд: исследования продолжают выявлять маркеры за много лет до их разработки. Это увеличивает возможность найти эффективные вмешательства, пока не стало слишком поздно, пишет express.co.uk.
Нарушения сна являются признаком деменции, но исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что ваш режим сна может определять ваш риск на десятилетия вперед.
Используя данные 7959 участников исследования Whitehall II, исследователи изучили связь между продолжительностью сна и заболеваемостью деменцией (521 диагностированный случай), используя последующие 25 лет.
Исследование Whitehall II было основано в 1985 году для изучения важности социально-экономических условий для здоровья.
Проанализировав данные, исследователи сообщили о более высоком риске деменции, связанном с продолжительностью сна шесть часов или меньше в возрасте 50 и 60 лет.
Это по сравнению с нормальной продолжительностью сна, которая была определена как семь часов сна, хотя это было неточно оценено для продолжительности сна в возрасте 70 лет.
«Устойчивая короткая продолжительность сна в возрасте 50, 60 и 70 лет по сравнению с постоянной нормальной продолжительностью сна также была связана с 30-процентным увеличением риска деменции независимо от социально-демографических, поведенческих, кардиометаболических факторов и факторов психического здоровья», - заключили исследователи.
«Эти данные свидетельствуют о том, что короткая продолжительность сна в среднем возрасте связана с повышенным риском развития слабоумия с поздним началом».
Другие возможные факторы риска.
Существуют различные типы факторов риска деменции, включая медицинские факторы, факторы образа жизни и окружающей среды.
Некоторые факторы лишь незначительно увеличивают риск для человека, в то время как другие повышают вероятность того, что у человека разовьется заболевание.
«Для большинства людей самыми большими факторами риска деменции являются старение и гены», - предупреждает Общество Альцгеймера (AS).
Стоит отметить, что существует множество факторов риска, которых можно избежать или, по крайней мере, уменьшить.
«Регулярная физическая активность - один из лучших способов снизить риск развития деменции. Это полезно для сердца, кровообращения, веса и психического благополучия», - отмечает AS.
Важно найти способ тренировок, который подходит вам.
«Возможно, вам будет полезно начать с небольшого количества активности и постепенно наращивать ее», - отмечает AS.
«Даже 10 минут за раз хороши для вас, и постарайтесь не сидеть слишком долго».
Каждую неделю вы должны стремиться к:
150 минут умеренной аэробной активности, такой как быстрая ходьба, езда на велосипеде или толкание газонокосилки, или
75 минут интенсивных аэробных нагрузок, таких как бег трусцой, быстрое плавание или езда на велосипеде в гору.
По данным клиники Майо, диета MIND, сокращенно от Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, также может защитить мозг от упадка.
«Этот режим питания распространяется на натуральные продукты растительного происхождения, ограничивая при этом красное мясо, насыщенные жиры и сладости».
Наблюдательные исследования показывают, что диета может снизить риск развития болезни Альцгеймера до 53 процентов, а также замедлить снижение когнитивных функций и улучшить вербальную память.
Исследователи разработали диету, изучив средиземноморский и диетический подходы к борьбе с гипертонией (DASH), а затем сосредоточив внимание на продуктах с наиболее убедительными результатами в профилактике деменции.