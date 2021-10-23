Благоприятные дни для заготовки квашеной капусты в ноябре 2021 года

Огородный летний сезон закончился, и все занимаются заготовками на зиму. Одной из самых распространенных считается квашеная капуста, блюдо, которое очень популярно в России. Для того, чтобы она получилась не только вкусной, но и полезной, необходимо смотреть на Лунный календарь на ноябрь. В нем прописаны благоприятные и неблагоприятные дни для этого, которым обязательно нужно следовать.
Наши предки считали, что состояние почвы, влажность и другие факторы полностью зависят от фазы и положение Луны. Опираясь на астрологические прогнозы, можно понять, в какие даты это можно делать, а в какие — категорически запрещено. Стоит отметить, что в этом вопросе нужно быть аккуратнее, потому что благоприятные и неблагоприятные даты стоят очень рядом.
В этом месяце таких дней будет достаточно. Лучше всего заниматься закваской капусты в период с 6 по 11, а также с 14 по 16 ноября. 12 и 13 числа, находящиеся между ними, являются самыми неблагоприятными днями. Обоих промежутков обычно всегда хватает для любой домохозяйки, тем более, что там будут выходные дни.
Главное — не заниматься ничем в неблагоприятные дни, которые точно сулят вам неуспех в данном деле. Если у вас не получается заняться заготовкой в благоприятные дни, то выберете нейтральные дни. В даты, которые не были указаны выше, точно не запрещено заниматься капустой. Все даты находятся в первой половине месяца, и это связано с растущей Луной.
Убывающая Луна скорее никак не повлияет, нежели навредит процессу закваски капусты, поэтому можно не бояться неназванных дат. Бояться стоит только определенных созвездий Луны, которые указаны в списке неблагоприятных дней. Не стоит забывать и о том, что согласно Лунному календарю, заниматься закваской капусты разрешено в любой месяц года. В связи с этим, можете заняться закваской и в декабре этого года.
Напомним, что астрологи опубликовали Лунный календарь на ноябрь-2021 и для зачатия девочки. О том, в какие дни этого месяца это лучше всего сделать, читайте подробнее в нашем материале.