График магнитных бурь в ноябре 2021: точное время и сила бури, рекомендации метеочувствительным

Магнитные бури всегда были актуальной темой не только для всех метеочувствительных. Это связано с тем, что сила энергетического потока очень высока и оказывает свое влияние даже на тех, кто обычно не считает себя метеопатом. Особенно это будет заметно в ноябре, где, по прогнозам, нас ждет целых три затяжных геоудара.
Первая буря будет 5-11 ноября, и именно начало месяца будет особенно сложным. Самая сильная за последний месяц буря состоится именно в этот период. Следующая случится 15-18 ноября, и она пройдет в более легкой форме. Тем не менее, воспринимать ее не всерьез ни в коем случае нельзя. В конце месяца, 21-23 ноября, состоится еще одна волна геоударов, которые можно считать средней мощности.
Всем, кто всегда был чувствителен к геоударам, знакомы следующие симптомы: сильные головные боли, резкий упадок сил, беспричинный упадок настроения. Помимо этого, в период выше указанных дней, у вас могут обостриться симптомы хронических заболеваний. Избежать всех этих проблем со здоровьем у вас, к сожалению, не получится. Особенно, если вы постоянно реагировали на геоудары таким образом.
Тем не менее, существует ряд действий, которые рекомендуется выполнять для того, чтобы смягчить симптомы и избежать проблем, которые могут возникнуть во время магнитных бурь. Во-первых, постарайтесь не заниматься никакими важными делами, не назначать важные встречи, не выполнять важные финансовые операции. В связи с упадком внимательности и ваших сил, вы можете упустить какие-либо детали, которые сыграют с вами в будущем злую шутку. Во-вторых, откажитесь, хотя бы на время, от своих вредных привычек. Помимо того, что вы портите свое здоровье и так, во время геоударов вы только усугубляете ситуацию. В-третьих, чаще будьте на свежем воздухе. Ходите пешком, дышите глубже, проветривайте помещение, чтобы ваш головной мозг постоянно насыщался кислородом.
Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее узнать о том, что такое геомагнитный шторм, и как к нему нужно готовиться.