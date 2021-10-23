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День тещи-2021: все заботливые зятья России 24 октября поздравляют обожаемых тещ

1:00:5310/23/2021
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Международный день тещи в 2021 году отмечается 24 октября, в предпоследнее воскресенье октября.

Теща и зять всегда должны ладить между собой. Фото: Pixabay
Теща и зять всегда должны ладить между собой. Фото: Pixabay

Международный день тещи считается неофициальный праздником, который носит символический характер. Он не является таким же обязательным, как День матери или День семьи, любви и верности, но, в любом случае, сделать приятное для матери своей жены по еще одному поводу, не будет лишним. Считается, что этот праздник отмечается в предпоследнее воскресенье октября, в этом году эта дата выпала на 24 октября.

Традиции этого дня корнями уходят в историю США. Произошло это следующим образом: редактор техасской газеты в шутку предложил отмечать День тещи и поставить его на один уровень с официальными Днем матери и Днем отца. Несмотря на то, что это было сказано не всерьез, многие американцы поддержали его. Это связано с тем, что, по их мнению, теща является неотъемлемой частью жизни любой семьи, и в дань уважения к ней, нужен отдельный праздник. Конечно, власти США не утвердили этот праздник, как официальный, но оставили негласную традицию отмечать День тещи.

В России этот праздник развит не так сильно, как на Западе, и многие наши сограждане даже не знают об этом дне. Тем не менее, если вы до этого не знали о существовании Дня тещи, то теперь точно будете помнить об этом. Традиции этого праздника такие же, как в любой подобный семейный праздник. В кругу близких людей организовывается символическое застолье, и зятья дарят тещам подарки, выражают свою признательность и благодарность в виде теплых слов, которые обычно не говорят.

Стоит отметить, что масштаб подарка сугубо зависит от вашего желания. Вы можете сделать как символический небольшой подарок, так и крупный и дорогой презент. В 2022 году День тещи будет отмечаться 23 октября, а через год, в 2023 — 22 октября. Возможно, уже к следующему году он примет официальный характер.

Напомним, что 28 ноября будет отмечаться День матери. О том, как оригинально поздравить свою любимую маму, читайте подробнее в нашем материале.

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зятьвсе праздникидень тещи
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