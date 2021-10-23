День тещи-2021: все заботливые зятья России 24 октября поздравляют обожаемых тещ

Международный день тещи считается неофициальный праздником, который носит символический характер. Он не является таким же обязательным, как День матери или День семьи, любви и верности, но, в любом случае, сделать приятное для матери своей жены по еще одному поводу, не будет лишним. Считается, что этот праздник отмечается в предпоследнее воскресенье октября, в этом году эта дата выпала на 24 октября.
Традиции этого дня корнями уходят в историю США. Произошло это следующим образом: редактор техасской газеты в шутку предложил отмечать День тещи и поставить его на один уровень с официальными Днем матери и Днем отца. Несмотря на то, что это было сказано не всерьез, многие американцы поддержали его. Это связано с тем, что, по их мнению, теща является неотъемлемой частью жизни любой семьи, и в дань уважения к ней, нужен отдельный праздник. Конечно, власти США не утвердили этот праздник, как официальный, но оставили негласную традицию отмечать День тещи.
В России этот праздник развит не так сильно, как на Западе, и многие наши сограждане даже не знают об этом дне. Тем не менее, если вы до этого не знали о существовании Дня тещи, то теперь точно будете помнить об этом. Традиции этого праздника такие же, как в любой подобный семейный праздник. В кругу близких людей организовывается символическое застолье, и зятья дарят тещам подарки, выражают свою признательность и благодарность в виде теплых слов, которые обычно не говорят.
Стоит отметить, что масштаб подарка сугубо зависит от вашего желания. Вы можете сделать как символический небольшой подарок, так и крупный и дорогой презент. В 2022 году День тещи будет отмечаться 23 октября, а через год, в 2023 — 22 октября. Возможно, уже к следующему году он примет официальный характер.
Напомним, что 28 ноября будет отмечаться День матери. О том, как оригинально поздравить свою любимую маму, читайте подробнее в нашем материале.