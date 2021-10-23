Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ханука-2021: традиции праздника евреев «Праздника свечей». Что ставят на стол и в чем смысл зажженных праздничных свечей?

2:00:0210/23/2021
0

Иудейский праздник Ханука в 2021 году начнется 28 ноября и продлится до 6 декабря.

Ханука является одним из главных еврейских праздников. Фото: Pixabay
Ханука является одним из главных еврейских праздников. Фото: Pixabay

Ханука известна, как «Праздник свечей» и «Праздник восьми свечей» и по еврейскому календарю-2021 будет отмечаться в период с 28 ноября по 6 декабря. Этот праздник отмечается всеми евреями мира, и считается очень важным для всего иудейского народа. Как и у любого другого, у «Праздника свечей» есть свои история и традиции.

История связана с правителем народа Иудеи, Антиохом IV Епифаном, который занял престол во втором веке до нашей эры. Иерусалимский храм был захвачен им в 170 году до нашей эры. Евреи начали восстание и в итоге одержали победу, вернув честь своей религии. В оскверненном храме остались лишь кувшин масла для лампад, которого хватило бы на один день. Каким-то чудом огонь горел на протяжении восьми дней, и этого времени хватило для освещения храма.

Таким образом, главным символом Хануки являются свечи, которые принято зажигать и ставить в ханукию, специальный подсвечник. Каждый день в течение всей Хануки зажигают на одну свечу больше, чем в предыдущий день. Помимо этого, как и в любой подобный праздник любой культуры, у евреев принято вспоминать о всех святых и Боге.

Стоит отметить, что Ханука всегда отмечается веселым застольем с большим количеством гостей, всех родных, близких и друзей. В связи с тем, что встречать такой большой праздник принято отмечать с богатым столом, большое внимание уделяется блюдам. Согласно традициям, в это время не стоит ограничивать себя в своих гастрономических желаниях. Главными блюдами, которые должны присутствовать на каждом столе, считаются салаты любого вида, жареный хлеб с чесноком. Десерты тоже считаются важной частью трапезы, и главными считаются пончики с шоколадом, фруктами и сахарной пудрой, а также пироги со сладкой начинкой.

Напомним, что 6 ноября состоится Дмитриевская родительская суббота. О том, что это за праздник, и какие в этот день есть традиции, вы можете подробнее узнать в нашем материале.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ханукаеврейские праздникипраздник свечей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А как вы отмечаете Хануку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ханука-2021: традиции праздника евреев «Праздника свечей». Что ставят на стол и в чем смысл зажженных праздничных свечей?
2:00:02 10/23/2021
Ханука-2021: традиции праздника евреев «Праздника свечей». Что ставят на стол и в чем смысл зажженных праздничных свечей?
Деменция: как нельзя спать в 50, 60 и 70 лет, чтобы не заболеть?
1:30:20 10/23/2021
Деменция: как нельзя спать в 50, 60 и 70 лет, чтобы не заболеть?
Любимой теще роскошные открытки и душевные признания в любви в День тещи 24 октября – спасибо за твою дочь и мою жену!
1:15:34 10/23/2021
Любимой теще роскошные открытки и душевные признания в любви в День тещи 24 октября – спасибо за твою дочь и мою жену!
День тещи-2021: все заботливые зятья России 24 октября поздравляют обожаемых тещ
1:00:53 10/23/2021
День тещи-2021: все заботливые зятья России 24 октября поздравляют обожаемых тещ
С днем спецназа! Для героев мужественные картинки и нежные поздравления в праздник 24 октября
12:45:42 10/23/2021
С днем спецназа! Для героев мужественные картинки и нежные поздравления в праздник 24 октября
Желтые листья и коричневые пятна: как решить проблему комнатных растений?
12:30:16 10/23/2021
Желтые листья и коричневые пятна: как решить проблему комнатных растений?
График магнитных бурь в ноябре 2021: точное время и сила бури, рекомендации метеочувствительным
12:00:16 10/23/2021
График магнитных бурь в ноябре 2021: точное время и сила бури, рекомендации метеочувствительным
Лечение алкоголизма возможно с помощью кратких медицинских вмешательств
11:30:13 10/23/2021
Лечение алкоголизма возможно с помощью кратких медицинских вмешательств
Льготную ипотеку распространило на строительство домов российское правительство
11:19:40 10/23/2021
Льготную ипотеку распространило на строительство домов российское правительство
Благоприятные дни для заготовки квашеной капусты в ноябре 2021 года
11:00:25 10/23/2021
Благоприятные дни для заготовки квашеной капусты в ноябре 2021 года