Ханука-2021: традиции праздника евреев «Праздника свечей». Что ставят на стол и в чем смысл зажженных праздничных свечей?

Ханука известна, как «Праздник свечей» и «Праздник восьми свечей» и по еврейскому календарю-2021 будет отмечаться в период с 28 ноября по 6 декабря. Этот праздник отмечается всеми евреями мира, и считается очень важным для всего иудейского народа. Как и у любого другого, у «Праздника свечей» есть свои история и традиции.
История связана с правителем народа Иудеи, Антиохом IV Епифаном, который занял престол во втором веке до нашей эры. Иерусалимский храм был захвачен им в 170 году до нашей эры. Евреи начали восстание и в итоге одержали победу, вернув честь своей религии. В оскверненном храме остались лишь кувшин масла для лампад, которого хватило бы на один день. Каким-то чудом огонь горел на протяжении восьми дней, и этого времени хватило для освещения храма.
Таким образом, главным символом Хануки являются свечи, которые принято зажигать и ставить в ханукию, специальный подсвечник. Каждый день в течение всей Хануки зажигают на одну свечу больше, чем в предыдущий день. Помимо этого, как и в любой подобный праздник любой культуры, у евреев принято вспоминать о всех святых и Боге.
Стоит отметить, что Ханука всегда отмечается веселым застольем с большим количеством гостей, всех родных, близких и друзей. В связи с тем, что встречать такой большой праздник принято отмечать с богатым столом, большое внимание уделяется блюдам. Согласно традициям, в это время не стоит ограничивать себя в своих гастрономических желаниях. Главными блюдами, которые должны присутствовать на каждом столе, считаются салаты любого вида, жареный хлеб с чесноком. Десерты тоже считаются важной частью трапезы, и главными считаются пончики с шоколадом, фруктами и сахарной пудрой, а также пироги со сладкой начинкой.
Напомним, что 6 ноября состоится Дмитриевская родительская суббота. О том, что это за праздник, и какие в этот день есть традиции, вы можете подробнее узнать в нашем материале.