Заговоры на скорое замужество для одиноких девушек на Велесову ночь с 31 октября на 1 ноября

В период с 31 октября по 1 ноября произойдет одно из важных магических событий осени — Велесова ночь. Она славится особой волшебной энергетикой и наилучшей обстановкой для проведения магических ритуалов и чтения заговоров. Считается, что в эту ночь границы между мирами истончаются и в мир живых в последний раз в году приходят духи умерших. Они навещают дома своих родственников и дают им свое благословение на предстоящий год. Велесову ночь лучше проводить без страха и опасений, потому что потусторонние силы не любят проявлений слабости и, по поверьям, могут увести слабого духом человека с собой в потусторонний мир.
Какие ритуалы и заговоры можно провести одиноким девушкам в эту ночь?
С давних времен во многие праздники одинокие девушки гадали на суженного. Велесова ночь не является исключением. Для нее существует ряд любовных ритуалов, которые можно провести.
Выключите в доме свет и зажгите свечу. Возьмите в руку красное яблоко и с зажженной свечой подойдите к зеркалу. Внимательно посмотрите на свое отражение, поставьте напротив него свечу и начинайте есть яблоко, думая о том, какого молодого человека вы хотите привлечь. Если ритуал проведен правильно, то уже скоро вы увидите в отражении своего суженого.
Следующий ритуал такой же простой в проведении, как и предыдущий. Намочите простынь ледяной водой и повесьте ее на натянутую веревку. За простынь поставьте горящую свечу и выключите свет. Сядьте напротив простыни так, чтобы горящая свеча была за ней, и думайте о том, какого мужчину вы хотите привлечь. По преданиям, через какое-то время на простыни вы увидите тень своего будущего возлюбленного.