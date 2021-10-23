Можно ли работать и убираться дома 4 ноября на праздник Казанской иконы Божией матери?

Традиционно 4 ноября все православные верующие отмечают праздник Казанской иконы Божьей Матери. Святыня имеет уникальную и удивительную историю. В доме крупного казанского купца, где находилась икона, случился пожар. Все думали, что икона была утрачена, однако к дочери хозяина дома трижды явилась Богородица. Она указала девочку место, где необходимо искать заветную святыню. Там икону нашли нетронутой, словно никакого пожара и не было — святыня выглядела так, будто ее только написали.
С тех пор икона считается святыней. Люди молятся ей о защите родного дома, о здоровье близких и родных, о благословении для новых дел и начинаний.
Конкретных и категорических запретов для этого праздника нет, однако настоятельно рекомендуется в этот день не ругаться и не конфликтовать с окружающими, стараться проводить день в спокойствии и гармонии с собой, не вспоминая прошлое и его ошибки. Желательно посетить церковь, принять участие в службе, приуроченной к празднику. В дом можно пригласить гостей, ведь общение в этот день сулит много положительных эмоций. От тяжелой работы и внеплановой генеральной уборки лучше отказаться, потому что даваться в этот день дела будет труднее, чем обычно. Также день является благоприятным для заключения брака и венчания. Считается, что Богородица в этот день особенно благосклонна к молодоженам и благословляет их на долгий и крепкий союз.