Любимой теще роскошные открытки и душевные признания в любви в День тещи 24 октября – спасибо за твою дочь и мою жену!

Поздравления с Днем тещи
Милым женщинам шлю я
И желаю, чтобы были
У вас лучшие зятья.
Каждой теще пожелаю
Я терпения и силы,
Чтоб мужья ваших любимых
Дочек на руках носили.
Чтобы Мамой называли,
Вас ценили, уважали,
Чтобы тещи все с зятьями
Лучшими друзьями стали.
Прекрасный праздник отмечаем мы,
Днем тещи это торжество зовется.
Великолепная, конечно, теща вы,
Пусть счастьем сердце ваше бьется.
Пускай в семье царит любовь,
Пусть согревают теплота и пониманье.
Вас поздравляю вновь и вновь,
Пусть ваши сбудутся желанья.
Дорогая теща, с вашим Днем Поздравляю вас сердечно. Пусть искрится теплотою дом, Жизнь пусть будет безупречна.
Пусть любовь царит вокруг,
Вас лучами нежно согревая.
Уважает вас пускай супруг,
От печалей всех оберегая.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда