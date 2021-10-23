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Любимой теще роскошные открытки и душевные признания в любви в День тещи 24 октября – спасибо за твою дочь и мою жену!

1:15:3410/23/2021
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Каждое четвертое воскресенье октября в мире отмечается необычный, но и, несомненно, любимейший праздник любого зятя – Международный день тёщи (Mother-In-Law Day).

День тещи

Поздравления с Днем тещи
Милым женщинам шлю я
И желаю, чтобы были
У вас лучшие зятья.

Каждой теще пожелаю
Я терпения и силы,
Чтоб мужья ваших любимых
Дочек на руках носили.

Чтобы Мамой называли,
Вас ценили, уважали,
Чтобы тещи все с зятьями
Лучшими друзьями стали.

День тещи

Прекрасный праздник отмечаем мы,
Днем тещи это торжество зовется.
Великолепная, конечно, теща вы,
Пусть счастьем сердце ваше бьется.

Пускай в семье царит любовь,
Пусть согревают теплота и пониманье.
Вас поздравляю вновь и вновь,
Пусть ваши сбудутся желанья.

День тещи

Дорогая теща, с вашим Днем Поздравляю вас сердечно. Пусть искрится теплотою дом, Жизнь пусть будет безупречна.

Пусть любовь царит вокруг,
Вас лучами нежно согревая.
Уважает вас пускай супруг,
От печалей всех оберегая.

Стихи: Поздравок
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