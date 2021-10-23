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24 октября – день памяти Апостола от 70-ти Филиппа: как святой избавил от чар и волшебства мага

2:00:1610/23/2021,София Мальцева
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Среди обращенных ученика был известный маг Симон.

Апостол Филипп ушел из Иерусалима и поселился в Самарии. Фото: Pixabay.com

Святого апостола Филиппа из Семидесяти, одного из 7 диаконов, не следует путать со святым Филиппом, одним из Двенадцати апостолов. Этот Филипп родился в Палестине, был женат и у него было четыре ребенка.

После Сошествия Святого Духа двенадцать учеников Христа сделали Филиппа диаконом в храме в Иерусалиме. Вместе с другими шестью дьяконами они назначили его заниматься пожертвованиями христиан и заботиться о бедных вдовах, сиротах и нуждающихся. Старшим из семи диаконов был святой Стефан, которого побили камнями, когда совершались гонения на христиан. Апостол Филипп ушел из Иерусалима и поселился в Самарии. Там он проповедовал христианство. Среди обращенных ученика был известный маг Симон. Когда он услышал его искреннюю проповедь, то оставил свои темные дела и решил вместе с ним проповедовать христианство.

Апостол Филипп разоблачил ложь первосвященника, который сказал, что ученики Христа украли и спрятали тело Христово. Вместо этого Филипп рассказал, как фарисеи подкупили солдат на страже, чтобы намеренно распространить этот слух. Когда иудейский первосвященник и его спутники начали оскорблять Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. Своей молитвой Апостол вернул всем зрение. Увидев это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп предоставил им епископа по имени Нарцисс, одного из Семидесяти апостолов.

Святой ученик Филипп неустанно проповедовал Слово Божье во многих в восточных странах, прилегающих к Палестине. В Иерусалиме святые Апостолы сделали его епископом и отправили в древний город Траллес в Малой Азии, где он также многих обратил в христианство. Святой Филипп умер в старости.

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