Категорические запреты на церковный день памяти Апостола от 70-ти Филиппа: и очень важное дело для верующих

24 октября отмечается память Апостола от семидесяти Филиппа, одного из Семи дьяконов. В Евангелии от Иоанна написано, что святой был одного рода с Петром и Андреем, а также его призвали в ученики одновременно с ними. Кроме того, он был женат и воспитывал дочерей. При этом его часто путают с одним из Двенадцати Учеников Христа Филиппом.
Когда Сошел Святой Дух, Двенадцать Апостолов сделали Филиппа, наряду с шестью другими, диаконом в Иерусалимском храме. В его обязанности входили пожертвования, забота о вдовах, сиротах и бедных. А когда настал период гонений на христиан, то иудеи побили камнями архидьякона Стефана, старшего из Семи диаконов. Из-за этого Филиппу пришлось уйти из Иерусалима и отправиться с проповедями в Самарию.
По повелению ангела Господня, святой Филипп направился по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой. По пути он встретил чиновника императрицы Эфиопии. И обратил его своей проповедью в христианство. Святой Филипп каждый день проповедовал христианство. В основном он обращал в христианство людей из восточных стран, прилегающих к Палестине. В Иерусалиме апостолы сделали его епископом и отправили в Траллес в Малой Азии, где он также крестил многих. В итоге святой Апостол прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости.
В народе праздник называется день Филиппа. И вбирает в себя разные запреты:
Нельзя на Филиппа болтать впустую, нужно говорить меньше и по делу, чтобы не навлечь несчастье. А если еще и ругаться, то можно навлечь на себя проблемы со здоровьем.
В древние времена 24 октября не играли с огнем, поскольку верили, что таким действием можно привлечь нечистую силу, могут ожидать неприятности в личной жизни.
На Филиппа лучше не переедать, жор, который открылся в этот день, может довести до бедности.