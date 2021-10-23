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Кто такие старцы Оптиной пустыни. Где находится Оптина пустынь. И чем славны старцы, когда им молятся

3:00:5410/23/2021,София Мальцева
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Оптинские старцы также оказали глубокое влияние на духовность России, содействуя изданию значительного объема святоотеческой литературы, касающейся аскетической духовной жизни.

Оптина пустыня. Ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный недалеко от города Козельска Калужской области. Фото:mvoznesenie.ru

Оптина пустыня — мощный центр движения за обновление церковной жизни, которое распространилось в православии в начале девятнадцатого века.

Главным достоянием обители были ее знаменитые праведные старцы, аскетическая жизнь святых монахов продолжает помогать на многим людям. Праведники соединили в себе прошлое и будущее, живых и мертвых, а также земное и небесное. Когда появилось старчество в Оптиной пустыни, то на нее обильно излилась благодать Святого Духа.

Монастырь расположен в двух километрах от Козельска, на берегу реки Жиздра. Говорят, что, проведя несколько дней в этих местах, человек меняется, в его душе наступает покой. Сотни людей приходят сюда каждый день. Это одно из самых почитаемых и вознесенных мест православной России. О том, чтобы приехать в Оптину, люди думают в минуты уныния, когда их охватывает чувство безнадежности.

Основал Оптинское старчество старец Василий Величковский. Его ученик Лев - первый оптинский старец, возглавивший целое движение монахов, которые переехали жить в монастырь. Благодаря его заслугам в монастыре были построены гостиницы, трапезная, библиотека, мельница, фабрики, корпуса, конюшни и даже стены с башенками. Архимандрит помог тысячам паломников, прибывших в Оптину пустынь.

Оптинские старцы также оказали глубокое влияние на духовность России, содействуя изданию значительного объема святоотеческой литературы, касающейся аскетической духовной жизни. Книги, изданные Оптиным монастырем, были бесплатно разосланы по всем монастырям России. Кроме того, их прочли много обычных христиан. Этот труд начался под руководством старца Макария (ученика старца Леонида) и продолжался до принудительного закрытия Оптинского монастыря. В годы прихода большевиков.

Оптинские старцы были универсально канонизированы Русской Православной Церковью в храме Христа Спасителя в Москве.
Помимо духовных наставлений, святые оптинские старцы оставили нам прекрасную и мощную молитву.


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православиемолитваоптинские старцыОптина пустыня
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