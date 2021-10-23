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Можно ли 24 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Апостола от 70-ти Филиппа?

3:30:5210/23/2021,София Мальцева
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В этот день обычно была грязь и бездорожье, но люди все равно занимались делами и старались сделать побольше всего по хозяйству.

Сегодня отвозили зерно на мельницу, чтобы смолоть крупу или муку, хотя и была сильная слякоть. Фото: Pixabay.com

Память Апостола от семидесяти Филиппа отмечается каждый год 24 октября. В этот день в православных храмах вспоминают житие Святого, которое началось в Кесарии Палестинской. После Сошествия Святого Духа, апостолы назначили его дьяконом в Иерусалимской Церкви. Они также поручили ему вместе с остальными шестью дьяконами, заведовать приношениями верующих и проявлять заботу о вдовах, сиротах и нуждающихся. Старшим среди дьяконов был святой Стефан, который пострадал за веру, когда начались гонения на христиан. Первомученика иудеи побили камнями.

После этого события апостол Филипп покинул Иерусалим. Он поселился в Самарию, и там успешно проповедовал христианство. В числе обращенных апостолом был знаменитый Симон– известный маг, который после крещения везде ходил с Филиппом, помогая ему в проповедях.

По указанию ангела Господня апостол отправился на дорогу, соединявшую Иерусалим с Газой, и там встретил сановника царицы Эфиопской, которого тоже обратил в христианство. Святой апостол Филипп неутомимо проповедовал Слово Божие во многих странах Ближнего Востока, расположенных рядом с Палестиной. В Иерусалиме апостолы рукоположили его в сан епископа и послали в Лидию, в этом месте он также успешно обратил многих в христианство.

В этот день обычно была грязь и бездорожье, но люди все равно занимались делами и старались сделать побольше всего по хозяйству. Сегодня отвозили зерно на мельницу, чтобы смолоть крупу или муку, хотя и была сильная слякоть. Работать 24 октября не запрещалось, поэтому люди спокойно солили капусту и убирались.

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православиепраздникизапретыдень памяти Апостола от семидесяти Филиппа
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