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Мощная молитва апостолу от 70-ти Филиппу: «Спасай всех молитвами твоими, апостол»

4:00:0010/23/2021,София Мальцева
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Филипп сделал много добрых дел в своей жизни, поэтому в его молитвах упоминается, как избавиться от отчаяния, переживаний, страдания.

Однажды в видении к нему пришел ангел, который указал ему направление по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой. Фото: Pixabay.com

24 октября вспоминается один из семидесяти апостолов Филип, который родился в Кесарии Палестинской. Он был женат и у него были дети.

Апостолы поставили его служить дьяконом, сразу после Схождения Святого Духа. Так он стал служить в Иерусалиме. Вместе с шестью диаконам, Филипп следил за расходами пожертвований верующих, и раздачей милостыни нуждающимся. Старшим среди дьяконов был архидьякон Стефан. Он пострадал за веру, когда были гонения на христиан. Иудеи святого побили камнями. За это его прозвали первомучеником. После такого события святой Филипп покинул Иерусалим. Он поселился в Самарии, где обращал в христианство многих людей.

Апостол обратил очень много людей, в их числе был известный тогда маг Симон, который после принятия христианства помогал Апостолу Филиппу. Однажды в видении к нему пришел ангел, который указал ему направление по дороге, соединяющей Иерусалим с Газой. Там ему встретился чиновник императрицы Эфиопии, которого также привел в христианскую веру. Святой ученик Филипп неустанно проповедовал Евангелие в разных странах, прилегающих к Палестине. В Иерусалиме ученики Господа сделали его епископом и отправить в Траллес в Малой Азии. В этом месте он много людей обратил ко Христу. Святой Филипп умер в преклонном возрасте.

Филипп сделал много добрых дел в своей жизни, поэтому в его молитвах упоминается, как избавиться от отчаяния, переживаний, страдания. О даровании мирной кончины христианину. Апостол каждого слышит и помогает, если искренне помолиться.


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православиемолитвапраздникидень памяти апостола Филиппа
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