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23.10
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 октября 2021 в России и мире

12:20:3110/23/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 23 октября 2021 года.

23 октября – Международный день снежного барса

• День гаражиста
• День отбрасывания хвоста
• Международный день снежного барса (International Snow Leopard Day)
• День работников рекламы (День рекламщика)
• День моля (Mole Day)
• День памяти святых мучеников Евлампия и Евлампии
• Праздник иконы Божией Матери Акафистная Зографская (Предвозвестительница)
• День организаторов мероприятий (Event Organizers Day)
• Собор Волынских святых
• День памяти пpеподобного Амвросия Оптинского
• День рождения плеера iPod (iPod Day)
• День осведомлённости о синдроме внезапной смерти при эпилепсии (SUDEP Action Day)
• День памяти святителя Иннокентия Пензенского
• День осведомлённости о синдроме Кабуки (Kabuki Syndrome Awareness Day)
• Католический праздник святого Иоанна Капистрана (Feast of Saint John of Capistrano)
• День работника ювелирной и алмазогранильной промышленности в Якутии
• День «Шлёпни надоедливого коллегу» (Slap Your Annoying Coworker Day) - США
• День кроксов (National Croc Day) - США
• День перемен (Make a Difference Day) - США
• День доктора (Dia del Medico) - Мексика
• День консервирования (National Canning Day) - США
• День питбуля (National Pit Bull Awareness Day) - США
• День освобождения - Египет
• День лётчика (Dia do Aviador) - Бразилия
• День бостонского кремового торта (National Boston Cream Pie Day) - США
• День телеведущих ток-шоу (National TV Talk Show Host Day) - США
• День «Ласточки вылетают из Сан-Хуан-Капистрано» (Swallows Depart from San Juan Capistrano Day) - США
• День победы и освобождения (Liberation Day) - Ливия
• День Чулалонгкорна (Chulalongkorn Day) - Таиланд
• День помощника юриста (National Paralegal Day) - США
• День Парижских мирных соглашений (Commemoration of the Paris Peace Agreements) - Камбоджа
• День македонской революционной борьбы (Day of the Macedonian Revolutionary Struggle) - Северная Македония
• День республики, День памяти венгерского восстания - Венгрия
• Именины у Амвросия, Андрея, Евлампия, Фёдора, Василия
• День Евлампия (Евлампий Зимоуказатель)

Важные события:

• 23 октября 1814 года сделана первая в Европе пластическая операция
• 23 октября 1914 года в Москве состоялось открытие Щукинского театрального училища
• 23 октября 1985 года основана Московская рок-лаборатория
• 23 октября 1990 года город Горький переименован в Нижний Новгород

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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