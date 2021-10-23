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Вакцинация беременных от коронавируса на ранних сроках: есть ли риск прерывания?

6:00:1210/22/2021,от Университета Оттавы
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Доктор Фелл, в настоящее время возглавляющий в Онтарио исследование эффективности и безопасности вакцин против COVID-19, и международная команда, стоявшая за исследованием, не обнаружили взаимосвязи между типом полученной вакцины и выкидышем.

Результаты обнадеживают женщин, которые были вакцинированы на ранних сроках беременности. Фото: Pixabay

Новое исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, не обнаружило корреляции между вакцинацией от COVID-19 и риском выкидыша в первом триместре, что дает дополнительные доказательства безопасности вакцинации от COVID-19 во время беременности.

В исследовании проанализировали несколько национальных регистров здоровья в Норвегии, чтобы сравнить долю вакцинированных женщин, у которых случился выкидыш в первом триместре, и женщин, которые все еще были беременны в конце первого триместра, пишет Medical Xpress.

«Наше исследование не обнаружило доказательств повышенного риска потери беременности на ранних сроках после вакцинации против COVID-19 и дополняет результаты других отчетов, подтверждающих вакцинацию COVID-19 во время беременности», - пишут авторы исследования, в состав которого входит соавтор доктор Дешейн Фелл, доцент школы эпидемиологии и общественного здравоохранения медицинского факультета Оттавского университета и научный сотрудник Исследовательского института Детской больницы Восточного Онтарио (CHEO).

«Результаты обнадеживают женщин, которые были вакцинированы на ранних сроках беременности, и подтверждают растущее количество доказательств того, что вакцинация COVID-19 во время беременности безопасна».

Доктор Фелл, в настоящее время возглавляющий в Онтарио исследование эффективности и безопасности вакцин против COVID-19, и международная команда, стоявшая за исследованием, не обнаружили взаимосвязи между типом полученной вакцины и выкидышем. В Норвегии использовались вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

«Важно, чтобы беременные женщины проходили вакцинацию, поскольку они имеют более высокий риск госпитализации и осложнений COVID-19, а их младенцы подвергаются более высокому риску рождения слишком рано. Кроме того, вакцинация во время беременности, вероятно, обеспечит защиту новорожденного. младенец против инфекции COVID-19 в первые месяцы после рождения», - пишут авторы исследования.

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беременностькоронавирусCOVID-19антитела вакцина
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