Вакцинация беременных от коронавируса на ранних сроках: есть ли риск прерывания?

Новое исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, не обнаружило корреляции между вакцинацией от COVID-19 и риском выкидыша в первом триместре, что дает дополнительные доказательства безопасности вакцинации от COVID-19 во время беременности.
В исследовании проанализировали несколько национальных регистров здоровья в Норвегии, чтобы сравнить долю вакцинированных женщин, у которых случился выкидыш в первом триместре, и женщин, которые все еще были беременны в конце первого триместра, пишет Medical Xpress.
«Наше исследование не обнаружило доказательств повышенного риска потери беременности на ранних сроках после вакцинации против COVID-19 и дополняет результаты других отчетов, подтверждающих вакцинацию COVID-19 во время беременности», - пишут авторы исследования, в состав которого входит соавтор доктор Дешейн Фелл, доцент школы эпидемиологии и общественного здравоохранения медицинского факультета Оттавского университета и научный сотрудник Исследовательского института Детской больницы Восточного Онтарио (CHEO).
«Результаты обнадеживают женщин, которые были вакцинированы на ранних сроках беременности, и подтверждают растущее количество доказательств того, что вакцинация COVID-19 во время беременности безопасна».
Доктор Фелл, в настоящее время возглавляющий в Онтарио исследование эффективности и безопасности вакцин против COVID-19, и международная команда, стоявшая за исследованием, не обнаружили взаимосвязи между типом полученной вакцины и выкидышем. В Норвегии использовались вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
«Важно, чтобы беременные женщины проходили вакцинацию, поскольку они имеют более высокий риск госпитализации и осложнений COVID-19, а их младенцы подвергаются более высокому риску рождения слишком рано. Кроме того, вакцинация во время беременности, вероятно, обеспечит защиту новорожденного. младенец против инфекции COVID-19 в первые месяцы после рождения», - пишут авторы исследования.