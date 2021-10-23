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3 знака зодиака, которых ждут большие перемены в любви во время пребывания Солнца в Скорпионе с 22 октября до 21 ноября 2021 года

11:00:5610/22/2021,Руби Миранда
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Астрологи назвали Знаки Зодиака, тайная любовь которых раскрывается во время пребывания Солнца в Скорпионе.

Если вы скрывали что-то большое, есть большая вероятность, что это выйдет наружу. Фото: Pixabay.com

Привет, Скорпион, и добро пожаловать в ваш сезон, который продлится с 22 октября по 21 ноября 2021 года. Солнце в Скорпионе продержится 30 дней, а в ближайшем будущем к ним присоединятся Марс и Меркурий.

Скорпион - это время вожделения, опасности, время духовности и интуиции, а также время преданности, верности и служения, пишет yourtango.com.

Сезон Скорпионов, начинающийся 22 октября, - это все, что нам нравится в «темной стороне». Вот почему мы обожаем загадки убийства, а также все сексуальное и модное. С Солнцем в Скорпионе приходит свежая жизнь - и все мы являемся ее частью.

Это большое открытие и, скорее всего, будет связано с любовью и желанием.

Будьте начеку, чтобы раскрыть секреты в этом сезоне. Если вы скрывали что-то большое, есть большая вероятность, что это выйдет наружу, и в каком-то смысле это может быть действительно красивой вещью.

Некоторые из нас скрывают свои чувства и эмоции, считая их слишком хрупкими и уязвимыми, чтобы мир мог их увидеть - но опять же, любовь может не желать оставаться в темноте, и в этом случае - у нее нет шансов.

Любовь хочет света, и во время Солнца в Скорпионе она найдет способ.

Знаки Зодиака, тайная любовь которых раскрывается во время Солнца в Скорпионе с 22 октября 2021 года:

Овен (21 марта - 19 апреля).

Вы не так уж далеки от агрессивной личности, подобной типу Скорпиона , и когда наступает сезон Скорпиона, вы склонны ощущать все темные влечения, связанные со знаком.

Один из способов, которыми этот сезонный переход работает для вас, - это ваша личная жизнь и то, как вы держитесь за секрет, который действительно кажется достаточно зрелым, чтобы не выдавать его в качестве всеобщего знания.

Правда в том, что есть кто-то, кого вы обожаете, и вы больше не можете скрыть эту информацию.

Беспокоит то, что вы, вероятно, уже являетесь партнером, поэтому раскрытый секрет любви может не стать хорошей новостью для вашего партнера.

Однако вы Овен, а это значит, что вы упрямы и решительны.

Вы пытались быть пассивным, но это не работает в вашем мире, и поэтому ваш большой секрет в том, что вы любите кого-то другого. Возможно, пришло время пожертвовать одним ради другого. Печально, но факт.

Скорпион (23 октября - 21 ноября).

Для вас нет ничего лучше, чем когда наступил ваш сезон, и вот он, во всей его мрачной славе.

Вы чувствуете себя оправданным во всем, что делаете; вы берете то, что принадлежит вам, и отбрасываете то, что больше не используется для вас.

У вас есть тайная любовь, кого-то, в кого вы давно влюблены. Что ж, пришло время, когда вы теперь чувствуете себя достаточно сильными, чтобы приблизиться к ним и сделать их своими.

У вас есть такой подход - это отношение «все или ничего», которое заставляет вас думать, что вы можете просто заявить о человеке как о своем собственном.

Скорее всего, они согласны с вами просто потому, что вы действительно так очаровательны, как они говорят.

Итак, теперь, когда вы готовы приблизиться к своей тайной любви и превратить их в свою «известную» любовь, будете ли вы к ним добры?

Да, вы будете требовать бессмертной любви, но ответите ли вы на эту любовь преданностью и добротой? Это ждет, чтобы его увидели.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря).

Если темно, значит, вы внутри. Вам просто нравится конец года, а для вас сезон Скорпиона означает только то, что сезон Стрельца не за горами.

Тем не менее, на вашей стороне есть острая энергия, которая дает вам пресловутый «край», когда дело доходит до любви и похоти.

Солнце-Скорпион - мужество и смелость; вы хотите заниматься чем-то, о чем только вы думали - вы хотите сделать что-то настоящее, и это «что-то» - это личность, кого-то, кого вы хотели во всех отношениях, но теряли долгое-долгое время.

Ваш нерв перенесет вас из точки А в точку Б, и то, что так долго оставалось простой фантазией, теперь становится вашей романтической реальностью.

Вы будете чувствовать себя влюбчивыми и, может быть, даже немного напористыми в этом сезоне. И вы будете делать то, что хотите, потому что вы Стрелец, а идти своим путем - ваш личный стиль. Развлекайся, пользуйся презервативами, Стрелец.

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