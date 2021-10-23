Четыре необычных применения детского масла, с которыми ваш дом будет сиять чистотой

Детское масло, возможно, было создано для нежной кожи младенцев, но очищающая способность этой нежной жидкости делает его более доступной альтернативой химическим продуктам - но для чего именно его можно использовать?
Уборку дома детским маслом легко сделать, как показали гуру уборки миссис Хинч и Линси Кромби. Детское масло оказалось таким же эффективным, как белый уксус, пищевая сода и лимонный сок, когда дело доходит до борьбы с грязью и сажей на нержавеющей стали, пишет express.co.uk.
Как чистить детским маслом.
Детское масло можно использовать на многих поверхностях в доме, от перегородок для душа и нержавеющей стали до деревянной мебели, которые можно быстро обработать этим нежным маслом.
Очистка дома от пыли и полировка тусклых поверхностей с помощью этого полупрозрачного продукта обеспечивает глубокую чистоту, блеск и, не говоря уже, успокаивающий аромат.
Чистка штор для душа.
Детское масло можно использовать на многих поверхностях в доме, от перегородок для душа и нержавеющей стали до деревянной мебели, которые можно быстро обработать этим нежным маслом.
Очистка дома от пыли и полировка тусклых поверхностей с помощью этого полупрозрачного продукта обеспечивает глубокую чистоту, блеск и, не говоря уже, успокаивающий аромат.
Деревянная мебель.
Отполируйте деревянную мебель детским маслом, используя влажную ткань и несколько маленьких капель этого продукта, не содержащего парабенов.
Просто отполируйте деревянную поверхность, чтобы восстановить тусклые оттенки красного дерева, дуба и кедра вокруг вашего дома.
Используйте экономно, чтобы избежать излишней влаги или получения скользкого покрытия.
Вытрите насухо полотенцем и повторяйте столько раз, сколько необходимо.
Польская кожа.
Будь то кожаное кресло или любимая обувь, сделанная из износостойкой кожи, сохранить их сияние легко с помощью этого доступного масла, которое стоит всего 1 фунт стерлингов.
Налейте немного масла на чистую ткань из микрофибры и круговыми движениями отполируйте поверхность кожи.
Работайте над небольшими участками за один раз, чтобы получить полный блеск без полос.
Вытрите излишки влаги сухим полотенцем и оставьте на некоторое время.
Избавьтесь от липкости.
Удалите пятна от жевательной резинки и наклеек, прилипшие к столам, диванам и даже обуви.
Нанесите немного детского масла по периметру резинки или наклейки, чтобы ослабить ее, и аккуратно обработайте поверхность тупой посудой, например пластиковым ножом.
Вы даже можете попробовать удалить липкость с волос, одежды или продуктов с этикетками, используя детское масло и ткань.
Предотвратить образование мыльной пены.
Вы можете использовать этот детский продукт в своей ванной комнате с хромированной арматурой, нержавеющей сталью, душевыми перегородками и даже насадками для душа, которые блестят после брызг детского масла.
Использование его в качестве меры профилактики от мыльной пены поможет защитить вашу душевую лейку и стены от этого известкового налета. Нанесите тонкий слой детского масла на душевую арматуру и плитку, чтобы они дольше оставались чистыми.
Для чего можно использовать детское масло?
Детское масло - это многоцелевой ингредиент, который мягко увлажняет и очищает кожу, а также очищает ваш дом, но его применение на этом не заканчивается.
Это универсальное масло можно использовать для:
Ослабьте узкие украшения.
Замаскируйте царапины на приборной панели вашего автомобиля.
Удалить с кожи латексную и масляную краску.
Клюшки для гольфа Buff.
Сделайте собственное масло для ванн.
Снять повязку.
Увлажняйте кожу во время бритья.
Снять макияж с глаз.
Пыль свой дом.
Ослабьте двигатель измельчителя бумаги.
Распутать украшения.
Ослабьте жесткие молнии.