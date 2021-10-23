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Четыре необычных применения детского масла, с которыми ваш дом будет сиять чистотой

2:30:1510/23/2021
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Детское масло оказалось таким же эффективным, как белый уксус, пищевая сода и лимонный сок, когда дело доходит до борьбы с грязью и сажей на нержавеющей стали.

Детское масло оказалось таким же эффективным, как белый уксус , пищевая сода и лимонный сок. Фото: Еxpress.co.uk

Детское масло, возможно, было создано для нежной кожи младенцев, но очищающая способность этой нежной жидкости делает его более доступной альтернативой химическим продуктам - но для чего именно его можно использовать?

Уборку дома детским маслом легко сделать, как показали гуру уборки миссис Хинч и Линси Кромби. Детское масло оказалось таким же эффективным, как белый уксус, пищевая сода и лимонный сок, когда дело доходит до борьбы с грязью и сажей на нержавеющей стали, пишет express.co.uk.

Как чистить детским маслом.

Детское масло можно использовать на многих поверхностях в доме, от перегородок для душа и нержавеющей стали до деревянной мебели, которые можно быстро обработать этим нежным маслом.

Очистка дома от пыли и полировка тусклых поверхностей с помощью этого полупрозрачного продукта обеспечивает глубокую чистоту, блеск и, не говоря уже, успокаивающий аромат.

Чистка штор для душа.

Детское масло можно использовать на многих поверхностях в доме, от перегородок для душа и нержавеющей стали до деревянной мебели, которые можно быстро обработать этим нежным маслом.

Очистка дома от пыли и полировка тусклых поверхностей с помощью этого полупрозрачного продукта обеспечивает глубокую чистоту, блеск и, не говоря уже, успокаивающий аромат.

Деревянная мебель.

Отполируйте деревянную мебель детским маслом, используя влажную ткань и несколько маленьких капель этого продукта, не содержащего парабенов.

Просто отполируйте деревянную поверхность, чтобы восстановить тусклые оттенки красного дерева, дуба и кедра вокруг вашего дома.

Используйте экономно, чтобы избежать излишней влаги или получения скользкого покрытия.

Вытрите насухо полотенцем и повторяйте столько раз, сколько необходимо.

Польская кожа.

Будь то кожаное кресло или любимая обувь, сделанная из износостойкой кожи, сохранить их сияние легко с помощью этого доступного масла, которое стоит всего 1 фунт стерлингов.

Налейте немного масла на чистую ткань из микрофибры и круговыми движениями отполируйте поверхность кожи.

Работайте над небольшими участками за один раз, чтобы получить полный блеск без полос.

Вытрите излишки влаги сухим полотенцем и оставьте на некоторое время.

Избавьтесь от липкости.

Удалите пятна от жевательной резинки и наклеек, прилипшие к столам, диванам и даже обуви.

Нанесите немного детского масла по периметру резинки или наклейки, чтобы ослабить ее, и аккуратно обработайте поверхность тупой посудой, например пластиковым ножом.

Вы даже можете попробовать удалить липкость с волос, одежды или продуктов с этикетками, используя детское масло и ткань.

Предотвратить образование мыльной пены.

Вы можете использовать этот детский продукт в своей ванной комнате с хромированной арматурой, нержавеющей сталью, душевыми перегородками и даже насадками для душа, которые блестят после брызг детского масла.

Использование его в качестве меры профилактики от мыльной пены поможет защитить вашу душевую лейку и стены от этого известкового налета. Нанесите тонкий слой детского масла на душевую арматуру и плитку, чтобы они дольше оставались чистыми.

Для чего можно использовать детское масло?

Детское масло - это многоцелевой ингредиент, который мягко увлажняет и очищает кожу, а также очищает ваш дом, но его применение на этом не заканчивается.

Это универсальное масло можно использовать для:

Ослабьте узкие украшения.
Замаскируйте царапины на приборной панели вашего автомобиля.
Удалить с кожи латексную и масляную краску.
Клюшки для гольфа Buff.
Сделайте собственное масло для ванн.
Снять повязку.
Увлажняйте кожу во время бритья.
Снять макияж с глаз.
Пыль свой дом.
Ослабьте двигатель измельчителя бумаги.
Распутать украшения.
Ослабьте жесткие молнии.

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