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Как связаны бессонница и женское здоровье? Врачи назвали причины и опасности

9:00:1310/22/2021,Кэт Кеннеди, Сара Новаковски
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Женщины на 40% чаще, чем мужчины, страдают бессонницей.

Женщины на 40% чаще, чем мужчины страдают бессонницей. Фото: Pixabay

Менструирующие женщины, которые спят менее шести часов в сутки, обычно страдают более обильными и нерегулярными менструациями. Таков вывод нашего нового исследования, которое недавно было опубликовано в Journal of Sleep Research .

Мы обнаружили, что у тех, кто в среднем спал менее шести часов в сутки, вероятность нерегулярных менструаций на 44% выше и на 70% больше вероятность сильного кровотечения во время менструации, чем у здоровых людей, спящих от семи до девяти часов.

Многие люди понимают важность хорошего ночного отдыха, но даже несметное количество новых терапевтических средств, методов лечения и приложений для отслеживания оставляют женщин позади. Мы проанализировали данные опроса 574 менструирующих женщин в возрасте от 24 до 40 лет. Их спросили о менструальных кровотечениях и регулярности, сне и о том, насколько хорошо они функционируют в течение дня. Мы обнаружили, что те, у кого были тяжелые или нерегулярные периоды, чаще страдали от короткого и некачественного сна, усталости, стресса и депрессии, пишет Medical Xpress.

Кто-то может спросить: что будет первым, курица или яйцо? Когда женщины испытывают перепады настроения, судороги, раздражительность и усталость до или во время менструации, они могут страдать от нарушения сна. Все эти симптомы характерны для предменструального синдрома, широко известного как ПМС, или предменструального дисфорического расстройства, которое может вызвать тяжелую депрессию или тревогу перед менструацией.

С другой стороны, потеря сна сама по себе может привести к усилению боли, что может усилить симптомы предменструального дисфорического расстройства и ПМС. Женщины также чаще страдают от беспокойства при недосыпании, что еще больше затрудняет засыпание.

Женщины на 40% чаще, чем мужчины, страдают бессонницей. Однако ведущие методы лечения редко учитывают менструальное здоровье. Когнитивно-поведенческая терапия бессонницы признана Американским колледжем врачей средством первой линии лечения бессонницы. Хотя эта поведенческая терапия эффективна для людей, страдающих хронической болью и депрессией , она еще не проверялась на наличие ежемесячных приливов и отливов менструальных симптомов.

Иногда врачи назначают препараты, такие как валиум и амбиен, для лечения расстройств сна, но они могут привести к зависимости, синдрому отмены и другим когнитивным дисфункциям.

Оральные противозачаточные таблетки часто назначают в проблемные периоды, но они сопряжены с определенными рисками и компромиссами: они связаны с депрессией, самоубийством, образованием тромбов и раком груди.

Такие исследователи, как мы, изучающие женское здоровье, еще не до конца понимают всю сложность взаимосвязи между менструацией и сном. К жалобам на менструальный цикл часто не относятся серьезно; например, иногда могут потребоваться годы, чтобы получить диагноз эндометриоза - состояния, при котором ткань матки разрастается за пределами матки в таких местах, как маточные трубы, характеризуется обильными менструациями и болью. Примерно у 25% женщин это состояние сначала проявляется бессимптомно, что затрудняет его выявление.

Тем не менее, мы считаем, что жалобы на менструальный цикл можно улучшить, если лучше узнать, как эффективно диагностировать эти состояния. Также необходимо лучше осознавать скрытую предвзятость медицинских работников в отношении тех, кто жалуется на менструальное здоровье.

Медицинские работники и пациенты также могли лучше общаться. Например, врачи могут шире взглянуть на симптомы менструального цикла и рассмотреть, насколько важные жизненные перемены - половое созревание и факторы стресса, такие как неуловимый баланс между работой и личной жизнью или создание семьи - могут ухудшить психическое здоровье, боль и проблемы со сном. Такой целостный подход может лучше служить пациентам и привести к более устойчивым долгосрочным решениям.

Женщины также могут играть активную роль в своем менструальном здоровье, практикуя методы осознанности, такие как медитация и расслабление. Все женщины разные. Коренные причины боли варьируются от человека к человеку, как и стратегии улучшения сна.

Пластырь для решения проблем с менструацией и сном неустойчив и может вызвать более серьезные проблемы. Приняв более целостную модель разума и тела для лечения этих жалоб, врачи могут улучшить то, что в противном случае является ежемесячной борьбой для многих женщин, тем самым улучшая качество жизни и общее состояние здоровья.

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бессонницаменструациякороткий сон
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