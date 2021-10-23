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Симптомы дефицита витамина B12 на ваших ногтях: как они меняются и на что обратить внимание

8:30:4210/22/2021
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Лечение дефицита B12 зависит от причины заболевания, но большинство людей легко поддаются лечению с помощью инъекций B12.

У некоторых людей симптомы дефицита витамина B12 могут развиваться медленно, но по мере ухудшения состояния признаки могут стать более очевидными. Фото: Pixabay.com

B12 играет важную роль в иммунной и нервной системе, но его уровень у взрослых в Великобритании исключительно низок. Различные цвета ногтей могут быть предупреждающими признаками основного недостатка.

Распространенность дефицита B12 в Великобритании составляет 1 из 10 человек в возрасте старше 75 лет. Это подчеркивает необходимость лучшего понимания ранних признаков, поскольку долгосрочный дефицит может привести к множеству проблем со здоровьем, включая серьезные проблемы с сердцем и неврологические проблемы. К счастью, при раннем обнаружении состояние можно изменить. Один контрольный знак на ваших ногтях может предупреждать вас о низком уровне, пишет express.co.uk.

У некоторых людей симптомы дефицита витамина B12 могут развиваться медленно, но по мере ухудшения состояния признаки могут стать более очевидными.

Обычно люди испытывают усталость, головные боли, бледность кожи, потерю аппетита, потерю веса и красный язык.

Однако, по данным Сети обучения уходу за ранами, признаки низкого уровня могут также проявляться на ваших ногтях.

Орган, отвечающий за здоровье, объясняет: «Изменение цвета ногтевой пластины может быть результатом недостатка некоторых питательных веществ. Исследования показали, что витамин B12 вызывает изменение цвета ногтей на коричнево-серый».

«Белые ногти могут быть результатом анемии, а розово-красные ногти могут указывать на недоедание с некоторыми питательными веществами и дефицитом витаминов».

Голубоватые ногти - еще один признак того, что вам не хватает B12.

По данным правительства Великобритании, взрослым необходимо 1,5 микрограмма витамина в день. Дефицит витаминов особенно распространен среди веганов, от него страдают около 11 процентов растительного населения. Распространенность дефицита также увеличивается с возрастом, поскольку организм теряет способность усваивать B12.

Другие причины включают хирургическое вмешательство, которое препятствует способности организма усваивать основные питательные вещества.

Кэтрин Коллинз из Британской диетической ассоциации сказала: «Некоторые люди могут находиться в пределах нормы, но им нужно немного больше B12, но я отвергаю идею, что им нужно гораздо больше».

Национальная служба здравоохранения рекомендует вам обратиться к терапевту, если вы считаете, что у вас дефицит B12.

Орган здравоохранения сообщает: «Эти состояния часто можно диагностировать на основе ваших симптомов и результатов анализа крови».

Что вызывает дефицит B12?

Пагубная анемия - частая причина дефицита B12.

Это результат того, что иммунная система атакует клетки желудка, которые производят внутренний фактор, белок, секретируемый клетками слизистой оболочки желудка.

Внутренний фактор присоединяется к витамину B12 и доставляет его в кишечник для всасывания.

«Люди, которые придерживаются веганской диеты и не принимают добавки с витамином B12 или едят продукты, обогащенные витамином B12, также подвержены риску», - поясняет NHS.

Лечение дефицита B12 зависит от причины заболевания, но большинство людей легко поддаются лечению с помощью инъекций B12.

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