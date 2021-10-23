6 ноября – Дмитриевская родительская суббота-2021: Что нельзя и что нужно делать в этот день

Православная церковь считает пребывание человека на земле временным. За годы жизни христианину нужно успеть сделать духовный выбор и подкрепить его добрыми делами. Если кончина настигла его не готовым к Небесному царствию, возможность изменить участь усопшего остаётся у его живых близких.
Несколько дней в году поминальные молитвы и просьбы имеют особую силу. Большая их часть связана с Великим постом, однако есть отдельная родительская суббота, выпадающая на осень. Ею становится крайняя из суббот накануне дня памяти Дмитрия Солунского. В 2021 году дата соответствует 6 ноября.
Славянская традиция сделала Дмитриевскую субботу последней, когда можно посетить кладбище перед холодами. Погода даёт последний шанс привести в порядок дорогие сердцу захоронения и помолиться над ними.
Смысл дня.Куликовская битва в XIV веке унесла жизни многих русских воинов. По её окончанию, князь Дмитрий Донской отправился в Троице-Сергиеву лавру. Там он горячо молился за души усопших, а после повелел устроить пышные поминки. Было это незадолго до праздника великомученика Дмитрия Солунского. Его князь считал своим небесным покровителем.
День поминовения повторился и на следующий год, и после, и снова. С субботой его связали, так как этот день недели церковная традиция посвящает усопшим. Сначала народ молился только за павших воинов, но с годами поминать стали всех христиан.
У славян Дмитриевская суббота совместилась с последней тризной осени. Постепенно церкви удалось изжить языческие традиции, вроде причитания на могилах и алкогольных возлияний.
Поминаем правильно.Основное действие будет совершаться в церкви. Если есть возможность, богослужение стоит посетить ради усопших близких. До его начала на свечной ящик подают записки с именами. Несмотря на название «родительская», указывать там можно не только родственников.
После обычной литургии священник совершает панихиду. Традиционно молитва творится над столом с поминальными продуктами – их приносят прихожане. Допускается любая пища, кроме мясной, рыбной и спиртных напитков. Еду можно забрать для поминовения, а можно оставить служителям храма.
После богослужения можно отправиться на кладбище, чтобы убедиться – готово ли оно к зиме. Небольшая трапеза у могилы допускается, главное не превращать её в шумное веселье, как это было принято у язычников.
Помним о запретах.В родительские субботы церковь не совершает венчаний. Планировать свадьбу тоже не рекомендуется.
На кладбище нельзя оставлять еду – она привлечёт бездомных животных, которые могут осквернить надгробие.
Класть на могилу сигарету или стакан с водкой христианство не одобряет.
Выражать неуважение к усопшим в родительскую субботу – плохое решение.