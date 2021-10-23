4 ноября - Казанская икона Божьей Матери: история святого лика и чудеса. Почему православные очень любят эту икону

Православная церковь 4 ноября отмечает праздник в честь памяти Девы Марии — Праздник Казанской иконы Богородицы.
Что можно делать, а что нельзя.
В этот день каждый истинно верующий православный человек должен обратиться с молитвой к Деве Марии. К священному лику люди обращаются с просьбами об избавлении от хвори, о семейном благополучии, о том, чтобы встретить достойную вторую половину, о том, чтобы дети были счастливы, об избавлении от вредных привычек. Молиться лучше в храме, при этом прослушав службу будет весьма кстати. Но если у вас нет возможности посетить храм, по веским причинам, то помолиться можно и дома, возле иконы святого образа. Можно зажечь церковную свечу и прочитать молитву. К Деве Марии можно обращаться в произвольной форме тоже, главное, чтобы слова были произнесены искренне и с верой в лик.
Нельзя в этот светлый праздник проявлять злобу, агрессию, недовольство. Не стоит жаловаться на свою судьбу, а лучше найти те моменты в жизни, за которые вы действительно благодарны.
Любой физической работы лучше избежать 4 ноября, однако если сделать это невозможно, например, в доме маленький ребенок и необходимо помыть по, то перед тем как начать убирать произнесите молитву « Отче наш».
Православные люди очень любят и уважают икону за ее чудеса и помощь людям в трудный момент.
Чудеса совершенные святым ликом.
1. Слепой мужчина стал видеть после того, как прижался к иконе.
2. Маленький ребенок, который был слепой от рождения обрел зрение с помощью святого образа.
3. Женщина привела больного мужа к иконе, чтобы помолиться и он исцелился благодаря святому лику.
4. Мужчина принес на руках свою жену в храм. Она не могла ходить. Женщина долго молилась и спустя время стала ходить.
5. Женщина, которая не видела больше трех лет решила посетить Казань и помолиться Деве Марии. По дороге в город женщина стала видеть, она поняла кто ей помог и пошла в храм, где долго благодарила святой образ.
6. Мужчина в возрасте, стал терять разум. Его родственники посоветовали ему молиться Деве Марии, так он и сделал, направился в Казань. Долго пожилой мужчина молился и его рассудок стал молодым со временем.
7. Женщина болеющая смертельной болезнью долго добиралась до Казани, чтобы помолиться у иконы и Дева Мария даровала ей исцеление.