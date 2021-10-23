Непрерывные нерабочие дни-2021: какого числа начнутся и какого числа россиянам на работу

Для большинства жителей России дни с 30 октября по 7 ноября будут нерабочими. Соответствующее решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин. В каждом отдельном субъекте губернатор решает сам объявлять выходные с 23 октября по 7 ноября или с 30 октября по 7 ноября. Связано это с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в России. Благодаря таким мерам власти надеются на то, что ситуация с COVID–19 стабилизируется, и количество новых зараженных инфекцией людей начнет снижаться.
Вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендует во время нерабочих дней допускать людей в отдельные объекты общественного пользования только при наличии у них QR-кода. Каждый регион будет самостоятельно определять, какие объекты будут входить в список. После того, как нерабочие дни закончатся, действие QR-кодов может быть расширено.
Почему ввели нерабочие дни.
Ранее сообщалось, что в первую неделю ноября будет четыре нерабочих дня у жителей России. Начиная с 4 ноября и по 7 ноября включительно. Третье ноября должно было быть сокращенным днем. Пятое ноября, выходным днем стало за счет переноса со второго января, с субботы текущего года. Однако президент России решил сделать нерабочими днями и первое, второе и третье ноября, в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Кто продолжит работать.
Трудовую деятельность, продолжат граждане, находящиеся на удаленки, сотрудники больниц и аптек, банков и магазинов, компании осуществляющие доставку, организации оборонного комплекса, предприятия, оказывающие экстренные ремонтные работы.