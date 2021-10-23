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Какие гадания на деньги необходимо проводить 24 октября в обязательном порядке, чтобы богатство было с вами?

9:00:1910/23/2021,Анна Филатова
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О финансовом благополучие мечтает каждый, ведь всем известно, что денег много не бывает.

Два самых действенных ритуала для привлечения денег.
Два самых действенных ритуала для привлечения денег. Фото: Рixabay.com

О финансовом благополучие мечтает каждый, ведь всем известно, что денег много не бывает. Как привлечь финансы с помощью гадания и ритуала, читайте ниже.

Ритуал «Денежная банка».

Для ритуала вам понадобится банка с крышкой, которая закручивается, монеты разного достоинства, ручка, лавровый лист.

Порядок проведения ритуала.

1. Сядьте за стол, на котором лежит все необходимое для гадания.

2. Напишите на листе бумаге сумму, которая вам необходима. Не стоит писать заоблачных сумм.

3. Правой рукой по одной штуке, берите монеты и кладите их в банку, при этом повторяйте:

4. Стоит подумать о деньгах, будто они у вас есть, подумайте на что вы их будете тратить. Представьте свои эмоции в момент покупки. На лавровом листе необходимо написать свое имя и положить его в банку, туда же отправить и лист бумаге, на котором написана желаемая сумма.

5. Закройте банку крышкой и спрячьте ее, чтобы никто не мог ее увидеть. Это будет своего рода магнит для денег. Каждый день добавляйте в банку по две монетке.

Когда ваша баночка заполнится монетами на треть, лист и бумажку сожгите. В течение месяца ваше финансовое положение значительно улучшится.

Ритуал со свечами.

Свечи нужны зелено цвета, другого не подойдут, иначе ритуал не поможет. Свеча должна быть полностью зеленого цвета, а не по бокам.

1. Поставьте на стол перед собой три зеленые свечи, зажгите их и ждите, пока горение будет спокойное, без шипения и подергивания огня.

2. На листке бумаге напишите желаемую сумму.

3. Воском со свечей обведите цифру.

4. Поджечь листок и подождать пока он полностью сгорит.

Пепел и огарки свечей необходимо закопать под деревом возле вашего дома.

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