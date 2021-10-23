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На Кубани скончался вышедший из отдела полиции задержанный: Зашел в магазин и упал

1:56:1910/23/2021
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После задержания хулиган пожаловался на плохое самочувствие, но медики не нашли ничего подозрительного. После суда и штрафа он отправился домой и по дороге погиб.

Правоохранители раскрыли обстоятельства смерти задержанного на Кубани. Фото: "Курьер.Среда"

Обстоятельства смерти человека после задержания объяснили в управлении МВД по Краснодарскому краю. Как сообщили в субботу в полицейском ведомстве, доставленный в отдел полиции мужчина пожаловался, что плохо себя чувствует. Стоит отметить, что задержан он был за хулиганство.

После жалоб на здоровье, его направили в больницу. Однако медики заявили, что задержанный гражданин не нуждается в помощи врачей. Поэтому его вернули в отдел МВД. В тот же день суд назначил ему наказание в виде административного штрафа. И он отправился домой.

По дороге он зашел в продуктовый магазин, где с ним случился эпилептический припадок. В помещении торговой точки он упал на пол, сильно ударившись головой. Он тут же скончался от травмы головы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка регионального МВД.

Следственный комитет начал проверку о факту смерти жителя Кубани.

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