На Кубани скончался вышедший из отдела полиции задержанный: Зашел в магазин и упал

Обстоятельства смерти человека после задержания объяснили в управлении МВД по Краснодарскому краю. Как сообщили в субботу в полицейском ведомстве, доставленный в отдел полиции мужчина пожаловался, что плохо себя чувствует. Стоит отметить, что задержан он был за хулиганство.
После жалоб на здоровье, его направили в больницу. Однако медики заявили, что задержанный гражданин не нуждается в помощи врачей. Поэтому его вернули в отдел МВД. В тот же день суд назначил ему наказание в виде административного штрафа. И он отправился домой.
По дороге он зашел в продуктовый магазин, где с ним случился эпилептический припадок. В помещении торговой точки он упал на пол, сильно ударившись головой. Он тут же скончался от травмы головы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка регионального МВД.
Следственный комитет начал проверку о факту смерти жителя Кубани.