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Боевой патрон оказался в пистолете, из которого Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках «Ржавчины»

2:11:5610/23/2021
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Пока не сообщается, знали ли об этом члены съемочной группы. Полиция ведет расследование.

В пистолете, из которого стрелял Алек Болдуин, был один боевой патрон. Фото: AP Photo/Steve Helber

В используемом на съемках пистолете, из которого актер Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссера, оказался боевой патрон, сообщает издание IndieWire.

В профсоюзе реквизиторов IATSE Local 44 заявили, что это был "случайный выстрел из оружия".

-На съемочной площадке главный актер непреднамеренно выстрелил боевым патроном, попав в режиссера-постановщика, члена Local 600 Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу… В отделах реквизита, декораций, спецэффектов и строительства работали члены съемочной группы из Нью-Мексико, — отметили в профсоюзе.

Остается пока загадкой, знали ли члены съемочной группы о настоящем патроне в пистолете наряду с холостыми.

Как сообщал "Курьер.Среда", погибла оператор Галина Хатчинс - гражданка Украины, родом из СССР СССР. Режиссер вестерна "Ржавчина"  получил ранение и госпитализирован. Пока в отношении Болдуина полиция не выдвинули никаких обвинения. Он уже был на допросе. А после произошедшего был очень расстроен и даже плакал.

Съемки остановлены, полиция ведет расследование.

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