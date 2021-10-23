Боевой патрон оказался в пистолете, из которого Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках «Ржавчины»

В используемом на съемках пистолете, из которого актер Алек Болдуин убил оператора и ранил режиссера, оказался боевой патрон, сообщает издание IndieWire.
В профсоюзе реквизиторов IATSE Local 44 заявили, что это был "случайный выстрел из оружия".
-На съемочной площадке главный актер непреднамеренно выстрелил боевым патроном, попав в режиссера-постановщика, члена Local 600 Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу… В отделах реквизита, декораций, спецэффектов и строительства работали члены съемочной группы из Нью-Мексико, — отметили в профсоюзе.
Остается пока загадкой, знали ли члены съемочной группы о настоящем патроне в пистолете наряду с холостыми.
Как сообщал "Курьер.Среда", погибла оператор Галина Хатчинс - гражданка Украины, родом из СССР СССР. Режиссер вестерна "Ржавчина" получил ранение и госпитализирован. Пока в отношении Болдуина полиция не выдвинули никаких обвинения. Он уже был на допросе. А после произошедшего был очень расстроен и даже плакал.
Съемки остановлены, полиция ведет расследование.