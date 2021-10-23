Черногория дала политическое убежище бывшему хозяину «Черкизона» Тельману Исмаилову

Политическое убежище российскому бизнесмену, экс-владельцу знаменитого Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову предоставила Черногория, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.
В ожидании экстрадиции в Россию Исмаилов находился в местной тюрьме, но сейчас он вышел на свободу.
Генпрокуратура России 15 октября сделала запрос черногорским властям с требованием выдать бизнесмена, поскольку с 2017 года он находится в международном розыске. В РФ ему инкриминируют организацию заказных убийств.
Следствие полагает, что Исмаилов со своими братьями Рафиком и Вагифом запланировал и осуществил убийства предпринимателя Владимира Савкина и совладельца "Люблино-Моторс" Юрия Брылева. Киллер расстрелял их 15 мая 2016 года. Бывший хозяин "Черкизона", который ликвидировали несколько лет назад, не признает своей вины.
Исмаилова задержали 1 октября в Подгорице, где он проживал на частной вилле, арендуя ее. По данным СМИ, российский бизнесмен дружен с президентом Черногории Мило Джукановичем.