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Черногория дала политическое убежище бывшему хозяину «Черкизона» Тельману Исмаилову

3:04:1510/23/2021
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Исмаилова задержали 1 октября в Подгорице, где он проживал на частной вилле, арендуя ее. По данным СМИ, российский бизнесмен дружен с президентом Черногории Мило Джукановичем.

В ожидании экстрадиции в Россию Исмаилов находился в местной тюрьме, но сейчас он вышел на свободу. Фото: Скриншот видео НТВ

Политическое убежище российскому бизнесмену, экс-владельцу знаменитого Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову предоставила Черногория, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката.

В ожидании экстрадиции в Россию Исмаилов находился в местной тюрьме, но сейчас он вышел на свободу.

Генпрокуратура России 15 октября сделала запрос черногорским властям с требованием выдать бизнесмена, поскольку с 2017 года он находится в международном розыске. В РФ ему инкриминируют организацию заказных убийств.

Следствие полагает, что Исмаилов со своими братьями Рафиком и Вагифом запланировал и осуществил убийства предпринимателя Владимира Савкина и совладельца "Люблино-Моторс" Юрия Брылева. Киллер расстрелял их 15 мая 2016 года. Бывший хозяин "Черкизона", который ликвидировали несколько лет назад, не признает своей вины.

Исмаилова задержали 1 октября в Подгорице,  где он проживал на частной вилле, арендуя ее. По данным СМИ, российский бизнесмен дружен с президентом Черногории Мило Джукановичем.

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