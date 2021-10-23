Льготную ипотеку распространило на строительство домов российское правительство

Льготная ипотека, как правило, используется для покупки жилья в новостройках. Ставка по данной программе уменьшена до 7%. Теперь программа льготного кредитования будет распространена и на строительство частных домов, что позволит молодым семьям более широко использовать государственную помощь для приобретения жилья.
- С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме, - заявил Мишустин на заседании правительства в пятницу 22 октября.
Также в рамках программы «Дальневосточная ипотека» молодые семьи смогут приобретать не только новое жилье, но и квартиры на вторичном рынке. Для этого им нужно будет проживать в моногородах. Для малонаселенных территорий, где не ведется строительство нового жилья данное нововведение позволит покупать жилье молодым семьям.