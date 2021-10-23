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Льготную ипотеку распространило на строительство домов российское правительство

11:19:4010/23/2021
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Будет расширена программа льготной ипотеки — добавят строительство частных домов, заявил Мишустин.

На строительство частных домов можно будет брать льготную ипотеку. Фото: PIxabay

Льготная ипотека, как правило, используется для покупки жилья в новостройках. Ставка по данной программе уменьшена до 7%. Теперь программа льготного кредитования будет распространена и на строительство частных домов, что позволит молодым семьям более широко использовать государственную помощь для приобретения жилья.

- С этого момента такие условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме, - заявил Мишустин на заседании правительства в пятницу 22 октября.

Также в рамках программы «Дальневосточная ипотека» молодые семьи смогут приобретать не только новое жилье, но и квартиры на вторичном рынке. Для этого им нужно будет проживать в моногородах. Для малонаселенных территорий, где не ведется строительство нового жилья данное нововведение позволит покупать жилье молодым семьям.

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ипотекальготная программастроительство домовМихаил Мишустин
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