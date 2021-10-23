У трех знаков зодиака 23 октября 2021 года будет отличный день

Суббота приносит много положительной астрологической энергии, а идеи и решения старых проблем крутятся сегодня в новом зодиакальном сезоне Скорпиона в сочетании с активной Луной в Близнецах.
Суббота станет отличным днем для трех знаков зодиака, которые находят 23 октября 2021 года воодушевляющим, вдохновляющим и началом чудесных событий.
Сегодня знаменует собой первый день сезона Скорпиона, когда Солнце переходит в этот знак после продуктивного и активного времени в Весах, пишет yourtango.com.
Это также знак нового начала, в котором мы будем чувствовать себя более склонными к осуществлению планов и мечтаний после того, как в прошлом месяце так много планет повернули в прямом направлении.
Скорпион - водный знак , воплощающий в себе глубину и трансформацию, два из необходимых ингредиентов, которые вносят вклад в создание долгосрочных изменений.
Начало этой новой фазы с Луны в Близнецах означает, что мы будем ощущать больше энергии, чем раньше, но мы не собираемся чувствовать ее поверхностно.
На самом деле как раз наоборот.
Мы собираемся больше сосредоточиться на тех планах и идеях, которые у нас были, которые казались застопоренными или замедленными, но благодаря влиянию Скорпиона мы будем стремиться заниматься тем, что для нас наиболее важно.
Это означает, что в течение этого астрологического сезона мы с меньшей вероятностью будем встречаться случайно или даже оставаться в каких-либо отношениях, которые являются поверхностными или не удовлетворяют наши самые сокровенные потребности.
Благодаря Близнецам мы сегодня много будем думать.
Возможно, это вовлекает нас внутрь, чтобы обработать и осмыслить уроки, которые квадрат Марса и Плутона преподает нам о власти, контроле и даже манипулировании.
Но то, что мы понимаем с помощью энергии сегодня, - это то, что как только мы настроились на правду о том, кто мы и какой путь души действительно резонирует, то, действительно ли другим, как наши решения, не имеет значения.
Это начало жизни на наших условиях.
Знаки зодиака, у которых 23 октября 2021 года будет отличный день:
Скорпион (23 октября - 21 ноября).Добро пожаловать в ваше солнечное возвращение, Скорпионы ! Это время, когда вас возрождают, как Феникса, чтобы позволить всему, что вам не служит, сгореть в пепле, чтобы вы могли возродиться и начать следующий год с новой ноты.
В последнее время вы прошли через много тьмы с точки зрения вашей правды и правды других, но вот путь к свету.
Сегодня ждите вдохновения за неожиданными углами и чувствами, которые, кажется, меняются в мгновение ока.
В следующие несколько недель у вас появится совершенно другая (и исцеленная) перспектива, которая у вас когда-либо была, поэтому используйте ее в своих интересах, чтобы иметь возможность более правильно строить жизнь, которой вы хотите жить.
Иногда кажется, что жизнь всегда трудна, но правда в том, что только сопротивляясь переменам из-за страха, мы делаем эту жизнь трудной.
Перестаньте чувствовать себя виноватым за то, что вы просто являетесь самим собой, и пообещайте себе, что в следующем году вы не сделаете ни одной вещи, которая не находит отклика в вашей душе.
Близнецы (21 мая - 20 июня).Сегодня под влиянием Луны вы будете чувствовать себя более эмоционально связанным с собой, чем иногда.
Дело не в том, что вы обязательно не эмоциональны, но, будучи настолько церебральным, вы часто можете логически обдумывать вещи, прежде чем действительно начнете их чувствовать.
Но эта суббота - время сделать паузу и по-настоящему погрузиться в себя. Это положительный момент, но это не значит, что вы можете это сразу увидеть.
Если вы испытываете какие-либо неприятные ощущения, постарайтесь понять, насколько выгодно позволить себе погрузиться в них глубже.
Особенно, если это связано с чем-то или кем-то из прошлого. Эти большие обиды из-за потери или скуки по кому-то могут казаться подавляющими или даже бесполезными, но всегда есть причина, всегда есть цель.
Сегодня у вас есть шанс восстановить связь со своим эмоциональным «я», чтобы, двигаясь вперед, вы могли принимать решения не только на основе логики, но и от всего сердца.
Водолей (20 января - 18 февраля).С этого начинается фаза, когда вам становится легче дышать. Как только мы увидели, как Юпитер повернул прямо, казалось, что дела идут медленно, вместо того, чтобы хорошие дни были либо здесь, либо там.
Это время для этой планеты прямо сейчас, и в вашем знаке это означает, что это время для вас тоже. Если вы не чувствуете надежды, уверенности, огня и вдохновения в отношении своей жизни и будущего, взгляните на окружающих вас людей.
Насколько мы понимаем, что счастье - это внутренняя работа, если мы находимся в среде, которая подавляет любой позитив, мы не можем ожидать, что продолжаем процветать.
На самом деле будьте готовы взять на себя ответственность за свою жизнь в это время, поскольку вы есть и будете принимать решения в течение следующих нескольких месяцев, которые будут влиять на вашу жизнь на долгие годы.
Но это зона без давления. Дело не в том, проиграете вы или преуспеете, а в том, что здесь нет места для сомнений.
Вы прошли через все уроки, которые у вас были ранее, так что вы можете уверенно перейти к следующей главе сейчас, воспользоваться всем, что будет в будущем, и помнить, что это ваша жизнь, поэтому вы заслуживаете любви к каждой ее минуте.