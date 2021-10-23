Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 23 октября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 23 октября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на субботу, когда Луна в Тельце входит в Близнецы.
Наши мысли активированы, и это вызывает желание исследовать темы и принимать решительные меры, особенно когда Солнце находится в знаке Скорпиона, пишет yourtango.com.
В субботу Луна входит в знак зодиака Близнецы, и это приносит глубокую проницательность и вдумчивые беседы.
Луна в трине с Сатурном, поэтому нам нужно действовать осторожно.
Это прекрасное время, чтобы быть осторожным и осторожным.
Если ваш день рождения 23 октября:
Вы Скорпион, которым правят планеты Марс и Плутон, символом которых является глиф Скорпиона.
Знаменитые знаки зодиака Скорпион, в том числе американский актер Райан Рейнольдс и "Странный Эл" Янкович.
Знаки зодиака, с которыми Скорпион наиболее совместимы, включают Телец, Рак, Рыбы и Скорпионы.
Ежедневный гороскоп на 23 октября 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля).Отличный день, чтобы пообщаться с другими и изучить ваши варианты здесь. Луна входит в Близнецы, ваш сектор общения.
Хорошие новости! Вы получаете большую выгоду, когда Луна находится в знаке Близнецов. Луна дает вам дополнительную аналитическую энергию и силу, чтобы убедительно сказать то, что вам нужно.
Вы можете выполнять несколько задач одновременно и многое сделать в течение следующих нескольких дней, пока Луна проносится над вашим Северным узлом - вашим сектором карьеры и социального статуса.
Телец (20 апреля - 20 мая).Луна входит в Близнецы, входит в ваш сектор денег. Когда Луна входит в сектор возможностей получения дохода, это ваше время, чтобы взглянуть на различные потоки доходов и потенциал, который у вас есть для получения финансовой выгоды.
Подумайте о возможностях онлайн-бизнеса или назначьте встречу с финансовым консультантом, чтобы узнать, как максимально эффективно использовать то, что вы зарабатываете в настоящее время.
Близнецы (21 мая - 20 июня).Луна входит в ваш сектор личного развития Близнецов. Когда Луна находится в вашем знаке, вы получаете дополнительный импульс и находчивость.
У вас есть множество возможностей делать то, что вы откладывали для себя. Найдите время, чтобы избавиться от старой энергии, убрать беспорядок, вычистить шкаф и стать организованным.
Рак (21 июня - 22 июля).Луна входит в ваш сектор скрытых врагов Близнецов.
Никогда не недооценивайте силу кнопки удаления, когда дело касается ваших социальных сетей.
Когда эта Луна активирует ваши токсичные отношения, вам будет легче отпустить.
Любой, кто кажется не союзником, может нуждаться в некотором удалении от вас. Не хвастайтесь этим, просто примите решение.
Лев (23 июля - 22 августа).Луна входит в ваш сектор друзей Близнецов.
Это прекрасное время для общения и встречи с другими. Это также отличная возможность создать веб-сайт, изучить новый компьютер или создать резервную копию своей технологии, особенно если вы не сделали этого в этом месяце из-за ретроградной драмы.
Дева (23 августа - 22 сентября).Луна входит в ваш сектор карьеры и социального статуса Близнецов.
Вытащите свои чувства и не позволяйте себе застаиваться в своей работе.
Ищите новые возможности трудоустройства, стажировки или посещайте занятия, которые вы можете втиснуть в свой плотный график - возможно, те, которые доступны в Интернете.
Весы (23 сентября - 22 октября).Луна входит в ваш сектор веры Близнецов. Даже если вы не из тех, кто склонен обращать внимание на религию, вы можете почувствовать большую связь со своей высшей силой и заинтересоваться верой в целом.
Это прекрасное время, чтобы начать говорить о своем намерении и / или узнать больше о законе притяжения и применить его в своей жизни.
Скорпион (23 октября - 21 ноября).Луна входит в ваш сектор общих ресурсов Близнецов. Вы можете получить денежный перевод или, возможно, вам будет непреодолимо не получить лотерейный билет.
Это когда кажется, что ресурсы от других текут к вам естественным образом. Возможно, вы получите подарок от родственника или друга или унаследуете ценный предмет. Только хорошие новости для вас.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря).Луна входит в Близнецы, ваш сектор обязательств. Это прекрасное время, чтобы повторно активировать любые профили знакомств, которые вы отпустили, неактивными.
Также, если вы дали обещание предоставить определенные виды услуг или товаров для служебных целей, сейчас самое время их выполнить.
Подумайте о своих временных обязательствах и решите, какие из них нужно поместить в список с меньшим приоритетом, и расставьте приоритеты в отношении тех, которые, как вы знаете, должны быть выполнены без промедления.
Козерог (22 декабря - 19 января).Луна входит в ваш сектор работы Близнецов. Это хорошее время для вас, чтобы пройти немало тестов, поскольку у вас довольно много энергии, исходящей от качеств воздушного знака Близнецов.
Ваша аналитическая сторона могла бы заставить вас часами сидеть перед компьютером, исследуя важную тему. Или провести отличные беседы с кем-то вроде наставника, который может дать вам хороший совет по плану, на котором вы застряли.
Водолей (20 января - 18 февраля).Луна входит в ваш сектор романтики Близнецов. Разговор и глубокие, задушевные разговоры - вот что вы все делаете в эти выходные.
Это прекрасное время, чтобы сосредоточиться на глубине чьего-то разума, а не на любых других вещах, на которые вы обычно обращаете внимание, когда ищете любви.
Рыбы (19 февраля - 20 марта).Луна входит в ваш сектор дома Близнецов.
Если вы давно не встречались с семьей из-за работы или других обязательств, это прекрасное время для того, чтобы позвонить по телефону, связаться с родителями и снова пообщаться с друзьями из детства.