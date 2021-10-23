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В Новосибирске автовладельцы провалившихся в яму с кипятком машин не могут добиться компенсации

4:30:4010/23/2021
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13 октября в Новосибирске автомобили провалились под землю из-за аварии трубопроводе. На момент аварии в СГК сообщали, что их деятельность застрахована и пострадавшим выплатят деньги без проблем.

Две машины сварились в кипятке десять дней назад. Компания СГК не хочет общаться с их владельцами. Фото: АСТ-54

В Новосибирске автовладельцы, пострадавшие от коммунальной аварии 13 октября на улице Фрунзе, до сих пор не могут связаться со страховщиками, чтобы получить компенсацию за испорченное имущество.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», в Новосибирске произошло ЧП - два автомобиля провалились под асфальт в яму с кипящей водой после того, как образовался «водоем» от протечки в трубе теплоснабжения. Сначала в яму упал припаркованный минивэн Toyota Corolla Spacio, затем кроссовер Nissan Juke, а стоявший рядом Lexus повис одним колесом. Машины провели в горячей воде более двух часов, за это время они стали непригодными для использования.

Больше всего досталось владелице Toyota Елене Шамаль, чей автомобиль не может быть восстановлен. Однако, оценку ущерба можно провести в присутствии компании СГК, до которой невозможно дозвониться. Как пояснила пострадавшая, сообщения, поступающие от нее, полностью игнорируются и придется решать вопрос через суд.

Владелица автомобиля Nissan Ольга Соловьева рассказала, что не может им пользоваться так как машина списана. Ей приходится пользоваться услугами такси. Как заявляли в СГК, их деятельность была застрахована в компании СОГАЗ но связаться с ней ни у кого не получается, пишет НГС.

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