В Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост

Новые данные по ситуации с коронавирусом в Бердске озвучил в субботу городской оперативный штаб.
По его сведениям, за прошедшие сутки на 23 октября выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекции среди бердчан. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 2669. Как сообщал "Курьер.Среда", такой суточный прирост наблюдается всю текущую неделю. До этого регистрировали ежедневно 5-6 новых случаев. Всплеск заболеваемости, который наблюдается по всей стране, заметен и в Бердске.
По данным оперштаба, сейчас в городе находится под наблюдением с подозрением на коронавирус 805 человек - прирост за сутки составил 100. Выздоровели на субботу за все время пандемии 2462 бердчанина, в том числе 14 за минувшие сутки. Можно предположить, что сейчас в городе болеют коронавирусом 237 человек, что почти в два раза превышает показатели начала октября.
За последние 24 часа в Бердске взяли 271 тест на коронавирус, ковид-статус новеньких станет известен уже в ближайший день. Накануне проведено 474 ПЦР-теста.