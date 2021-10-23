Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост

4:12:4910/23/2021
0

Выздоровели на субботу за все время пандемии 2462 бердчанина, в том числе 14 за минувшие сутки.

Всплеск заболеваемости коронавирусом отмечается в Бердске. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Молнупиравир: Что следует знать о лекарстве от коронавируса?

Молнупиравир: Что следует знать о лекарстве от коронавируса?Ивермектин при лечении коронавируса вызывает смертельные осложнения: предупреждение токсикологовЕщё 117 новости

Новые данные по ситуации с коронавирусом в Бердске озвучил в субботу городской оперативный штаб.

По его сведениям, за прошедшие сутки на 23 октября выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекции среди бердчан. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 2669. Как сообщал "Курьер.Среда", такой суточный прирост наблюдается всю текущую неделю. До этого регистрировали ежедневно 5-6 новых случаев. Всплеск заболеваемости, который наблюдается по всей стране, заметен и в Бердске.

По данным оперштаба, сейчас в городе находится под наблюдением с подозрением на коронавирус 805 человек - прирост за сутки составил 100. Выздоровели на субботу за все время пандемии 2462 бердчанина, в том числе 14 за минувшие сутки. Можно предположить, что сейчас в городе болеют коронавирусом 237 человек, что почти в два раза превышает показатели начала октября.

За последние 24 часа в Бердске взяли 271 тест на коронавирус, ковид-статус новеньких станет известен уже в ближайший день. Накануне проведено 474 ПЦР-теста.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коронавирусболеютзараженияоперштабПЦР-тест
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Четвертая волна еще покажет себя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост
4:12:49 10/23/2021
В Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост
Мощная молитва апостолу от 70-ти Филиппу: «Спасай всех молитвами твоими, апостол»
4:00:00 10/23/2021
Мощная молитва апостолу от 70-ти Филиппу: «Спасай всех молитвами твоими, апостол»
Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников
3:45:05 10/23/2021
Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников
Можно ли 24 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
3:30:52 10/23/2021
Можно ли 24 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
НАСА полностью готово для полета на Луну: Миссия «Артемида I» выполнима
3:17:51 10/23/2021
НАСА полностью готово для полета на Луну: Миссия «Артемида I» выполнима
Черногория дала политическое убежище бывшему хозяину «Черкизона» Тельману Исмаилову
3:04:15 10/23/2021
Черногория дала политическое убежище бывшему хозяину «Черкизона» Тельману Исмаилову
Кто такие старцы Оптиной пустыни. Где находится Оптина пустынь. И чем славны старцы, когда им молятся
3:00:54 10/23/2021
Кто такие старцы Оптиной пустыни. Где находится Оптина пустынь. И чем славны старцы, когда им молятся
Категорические запреты на церковный день памяти Апостола от 70-ти Филиппа: и очень важное дело для верующих
2:30:30 10/23/2021
Категорические запреты на церковный день памяти Апостола от 70-ти Филиппа: и очень важное дело для верующих
24 октября – день памяти Апостола от 70-ти Филиппа: как святой избавил от чар и волшебства мага
2:00:16 10/23/2021
24 октября – день памяти Апостола от 70-ти Филиппа: как святой избавил от чар и волшебства мага
Грешно ли работать 23 октября в день памяти мученика Евлампия и мученицы Евлампии?
1:30:57 10/23/2021
Грешно ли работать 23 октября в день памяти мученика Евлампия и мученицы Евлампии?