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Съемочная группа фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином бастовала незадолго до трагедии после выстрела

6:46:3810/23/2021
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Причиной возмущений кинематографистов стали невыполнение требований техники безопасности и условий труда, не соответствующих обещанным.

Алек Болдуин застрелил на репетиции гражданку Украины. Фото: Jim Spellman / Getty Images

Скандал со случайным выстрелом на съемках фильма в США обрастает новыми подробностями. Оказалось, что незадолго до трагедии кинематографисты устроили забастовку, а несколько человек уволились и покинули съемочную группу. Среди активистов была погибшая Галина Хатчинс, гражданка Украины, рожденная в СССР.

Об этом стало известно изданию Los Angeles Times. Как выяснили журналисты, несколько рабочих были вынуждены покинуть съемочную площадку после протестов, вызванных недовольством условиями труда и соблюдением техники безопасности. Также им приходилось перерабатывать больше своего рабочего времени.

По поводу техники безопасности указывалось, что пистолет, из которого и произошел роковой выстрел, несколько раз давал осечку. Коллеги Галины Хатчинс убиты горем и скорбят после ее гибели. По их словам Галина была очень талантлива и полна надежд

- Галина Хатчинс была лучом света. Всегда улыбалась, всегда полна надежд. Она сразу же решила, что она штурмом овладеет ремеслом кинематографии, и последние пару лет показали, что она на правильном пути. Ее талант был огромен, но превзойти его удалось только любви, которую она испытывала к своей семье. Все, кто был с ней знаком, знали, что грядет звездный оператор-постановщик», — рассказали коллеги Хатчинс «Известиям».

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в США во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен быть заряжен холостыми патронами, и попал в оператора и режиссера. Галина Хатчинс умерла в больнице, режиссер Джоэл Соуз получил ранение и после оказания медицинской помощи был выписан из больницы.

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выстрелсъемки фильмаслучайное убийствоАлек Болдуин
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