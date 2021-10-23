Съемочная группа фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином бастовала незадолго до трагедии после выстрела

Скандал со случайным выстрелом на съемках фильма в США обрастает новыми подробностями. Оказалось, что незадолго до трагедии кинематографисты устроили забастовку, а несколько человек уволились и покинули съемочную группу. Среди активистов была погибшая Галина Хатчинс, гражданка Украины, рожденная в СССР.
Об этом стало известно изданию Los Angeles Times. Как выяснили журналисты, несколько рабочих были вынуждены покинуть съемочную площадку после протестов, вызванных недовольством условиями труда и соблюдением техники безопасности. Также им приходилось перерабатывать больше своего рабочего времени.
По поводу техники безопасности указывалось, что пистолет, из которого и произошел роковой выстрел, несколько раз давал осечку. Коллеги Галины Хатчинс убиты горем и скорбят после ее гибели. По их словам Галина была очень талантлива и полна надежд
- Галина Хатчинс была лучом света. Всегда улыбалась, всегда полна надежд. Она сразу же решила, что она штурмом овладеет ремеслом кинематографии, и последние пару лет показали, что она на правильном пути. Ее талант был огромен, но превзойти его удалось только любви, которую она испытывала к своей семье. Все, кто был с ней знаком, знали, что грядет звездный оператор-постановщик», — рассказали коллеги Хатчинс «Известиям».
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в США во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен быть заряжен холостыми патронами, и попал в оператора и режиссера. Галина Хатчинс умерла в больнице, режиссер Джоэл Соуз получил ранение и после оказания медицинской помощи был выписан из больницы.