В Бердске поймали вора денег с найденной банковской карты: Потратил немного, а уголовное дело завели

Полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты жителя Бердска, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным полицейского ведомства, 21 октября жительница Советского района написала заявление в полицию о списании денег с ее банковской карты.
- Женщина потеряла карту, а через некоторое время на ее мобильный телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств, - уточнили в региональном главке МВД.
Оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемого в использовании чужих денег. Это 49-летний бердчанин, который ранее не был замечен в противоправных деяниях.
Сотрудники полиции выяснили, что житель Бердска подобрал потерянную банковскую карту карту и отправился в Новосибирск за покупками. Правда, потратить успел всего 700 рублей.
Тем не менее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Бердчанина отпустили под подписку о невыезде.