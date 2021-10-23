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В Бердске поймали вора денег с найденной банковской карты: Потратил немного, а уголовное дело завели

4:48:0210/23/2021
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Сотрудники полиции выяснили, что бердчанин подобрал потерянную банковскую карту карту и отправился в Новосибирск за покупками.

карты банка
Полицейским теперь легко удается отследить, где и кто рассчитывался чужой банковской картой. Фото: Рixabay.com

Полицейские задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты жителя Бердска, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным полицейского ведомства, 21 октября жительница Советского района написала заявление в полицию о списании денег с ее банковской карты.

- Женщина потеряла карту, а через некоторое время на ее мобильный телефон пришло смс-оповещение о списании денежных средств, - уточнили в региональном главке МВД.

Оперативники быстро вычислили и задержали подозреваемого в использовании чужих денег. Это 49-летний бердчанин, который ранее не был замечен в противоправных деяниях.

Сотрудники полиции выяснили, что житель Бердска подобрал потерянную банковскую карту карту и отправился в Новосибирск за покупками. Правда, потратить успел всего 700 рублей.

Тем не менее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Бердчанина отпустили под подписку о невыезде.

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банковская картауголовное делосписание денегзадержали подозреваемогоГУ МВД по Новосибирской области
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