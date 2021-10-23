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ПФР рассказал о выплате пенсий в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и о работе почты с пенсионерами в этот период

5:47:1410/23/2021
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В регионах местные власти могут увеличить данный период в зависимости от ситуации с коронавирусом. Но пенсионеры от этого не пострадают.

Российские пенсионеры получат выплаты вовремя. Фото: Pixabay

В период нерабочих дней россияне не останутся без положенных им пенсионных выплат. Об этом рассказали в ПФР.

В ведомстве заявили, что с 30 октября по 7 ноября их сотрудники будут работать, при этом график работы клиентских служб изменится, и о нем нужно узнать заранее, если потребуется визит в отделение ПФР.

"Почта России" сообщила, что ее отделения в объявленный период будут работать по обычному графику. Исключением станут три дня - 4 ноября все почтовые отделения будут закрыты, 3 ноября — закроются на час раньше, а 5 ноября работа будет производиться по графику субботы.

Пенсионный фонд России (ПФР) в обычном режиме перечислит пенсии в финансовые и доставочные организации в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Если россиянин получает пенсию в праздничные дни — 4 и 5 ноября — то выплата будет производиться заранее, сообщает "Российская Газета".

По решению российского президента Владимира Путина объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщал "Курьер.Среда". Причиной введения ограничений стала ситуация в стране с ростом зараженных ковидом.  При этом в регионах может быть увеличено количество нерабочих дней как до указанных чисел так и после. Посещение общественных мест может ограничиваться для тех, у кого нет QR-кода.

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