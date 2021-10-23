Под Новосибирском пожилой водитель Mersedes Benz E200 насмерть сбил пешехода

Вечером 22 октября произошло смертельное ДТП на трассе К-38 «Тогучин-Степногутово». Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области в субботу, автомобиль Mersedes Benz E200 сбил пешехода, который впоследствии умер.
Как уточнили в Госавтоинспекции, авария случилась около 20.50 примерно в 10 километрах от села Степногутово. Установлено, что иномаркой управлял 65-летний водитель. На иномерке остались характерные повреждения после наезда на человека.
Он сбил неизвестного мужчину, шедшего по дороге в темное время суток, на вид которому около 40-45 лет. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, выезжавшей на место ДТП.
Сейчас полицейские в рамках доследственной проверки устанавливают личность погибшего и все обстоятельства смертельной аварии.