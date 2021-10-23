Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Под Новосибирском пожилой водитель Mersedes Benz E200 насмерть сбил пешехода

5:07:1510/23/2021
0

Пока не установлена личность погибшего под колесами иномарки - на вид ему 40-45 лет. Он скончался от полученных травм с машине скорой помощи.

Водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода в Новосибирской области. На авто остались характерные повреждения. Фото: ГИБДД Новосибирска

Вечером 22 октября произошло смертельное ДТП на трассе К-38 «Тогучин-Степногутово». Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области в субботу, автомобиль Mersedes Benz E200  сбил пешехода, который впоследствии умер.

Как уточнили в Госавтоинспекции, авария случилась около 20.50 примерно в 10 километрах от села Степногутово. Установлено, что иномаркой управлял 65-летний водитель. На иномерке остались характерные повреждения после наезда на человека.

Он сбил неизвестного мужчину, шедшего по дороге в темное время суток, на вид которому около 40-45 лет. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, выезжавшей на место ДТП.

Сейчас полицейские в рамках доследственной проверки устанавливают личность погибшего и все обстоятельства смертельной аварии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
скончалсянасмерть сбил пешеходаДТПустанавливают личностьГИБДД по Новосибирской области
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Зачем пешеход шел по дороге?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Под Новосибирском пожилой водитель Mersedes Benz E200 насмерть сбил пешехода
5:07:15 10/23/2021
Под Новосибирском пожилой водитель Mersedes Benz E200 насмерть сбил пешехода
Непрерывные нерабочие дни-2021: какого числа начнутся и какого числа россиянам на работу
5:00:38 10/23/2021
Непрерывные нерабочие дни-2021: какого числа начнутся и какого числа россиянам на работу
БердскВ Бердске поймали вора денег с найденной банковской карты: Потратил немного, а уголовное дело завели
4:48:02 10/23/2021
В Бердске поймали вора денег с найденной банковской карты: Потратил немного, а уголовное дело завели
В Новосибирске автовладельцы провалившихся в яму с кипятком машин не могут добиться компенсации
4:30:40 10/23/2021
В Новосибирске автовладельцы провалившихся в яму с кипятком машин не могут добиться компенсации
4 ноября - Казанская икона Божьей Матери: история святого лика и чудеса. Почему православные очень любят эту икону
4:30:32 10/23/2021
4 ноября - Казанская икона Божьей Матери: история святого лика и чудеса. Почему православные очень любят эту икону
БердскВ Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост
4:12:49 10/23/2021
В Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост
Мощная молитва апостолу от 70-ти Филиппу: «Спасай всех молитвами твоими, апостол»
4:00:00 10/23/2021
Мощная молитва апостолу от 70-ти Филиппу: «Спасай всех молитвами твоими, апостол»
Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников
3:45:05 10/23/2021
Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников
Можно ли 24 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
3:30:52 10/23/2021
Можно ли 24 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
НАСА полностью готово для полета на Луну: Миссия «Артемида I» выполнима
3:17:51 10/23/2021
НАСА полностью готово для полета на Луну: Миссия «Артемида I» выполнима