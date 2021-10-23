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Власти Санкт-Петербурга вводят жесткий локдаун по аналогии с Москвой

6:29:3410/23/2021
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С 30 октября в северной столице вводятся ограничения в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом в городе. Но предусматривают некоторые послабления.

Введение локдауна в Санкт-Петербурге запланировано с 30 октября. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Санкт-Петербурге готовятся ввести локдаун вслед за Москвой. Однако на этот раз будут сделаны некоторые послабления.

Закроется вся развлекательная сфера и магазины. Об этом стало известно из сообщения информированного источника kp.ru. Ограничения будут введены с 30 октября, в настоящее время готовится постановление с перечислением организаций, которым будет запрещено работать.

Как и в Москве, будет закрыта развлекательная сфера, предприятия торговли. Однако ожидается разрешение для работы предприятий, оказывающих бытовые услуги. Также будут работать музеи, но вход для них будет производиться по QR-коду.

Власти Санкт-Петербурга постараются сделать все, чтобы жители города как можно меньше контактировали друг с другом. Самым лучшим вариантом было бы совместное пребывание семей в своих квартирах без выходов на улицу, не имея на то веской причины.

- С вероятностью в 99% в городе будет задействован московский сценарий, - сообщил источник.

В Санкт-Петербурге выросли темпы вакцинации после введения QR-кодов для посещения общественных мест. Однако числа вакцинированных недостаточно для создания коллективного иммунитета.

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