Власти Санкт-Петербурга вводят жесткий локдаун по аналогии с Москвой

В Санкт-Петербурге готовятся ввести локдаун вслед за Москвой. Однако на этот раз будут сделаны некоторые послабления.
Закроется вся развлекательная сфера и магазины. Об этом стало известно из сообщения информированного источника kp.ru. Ограничения будут введены с 30 октября, в настоящее время готовится постановление с перечислением организаций, которым будет запрещено работать.
Как и в Москве, будет закрыта развлекательная сфера, предприятия торговли. Однако ожидается разрешение для работы предприятий, оказывающих бытовые услуги. Также будут работать музеи, но вход для них будет производиться по QR-коду.
Власти Санкт-Петербурга постараются сделать все, чтобы жители города как можно меньше контактировали друг с другом. Самым лучшим вариантом было бы совместное пребывание семей в своих квартирах без выходов на улицу, не имея на то веской причины.
- С вероятностью в 99% в городе будет задействован московский сценарий, - сообщил источник.
В Санкт-Петербурге выросли темпы вакцинации после введения QR-кодов для посещения общественных мест. Однако числа вакцинированных недостаточно для создания коллективного иммунитета.