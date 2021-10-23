Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Прокурор Бердска наказал КБУ за огромные долги поставщикам: Потребители задолжали коммунальщикам свыше 250 млн рублей

5:37:5410/23/2021
0

Пока ограничились предписанием. Комбинат бытовых услуг не дремлет — работает с должниками. Но проблема заключается в том, что взыскать деньги с них невозможно даже по суду. Хотя список злостных неплательщиков есть.

Директор КБУ Анатолий Пронюшкин призвал бердчан своевременно оплачивать коммунальные услуги. Фото: Анастасия Солодкова/"Курьер.Среда"

Прокурор Бердска Андрей Кузнецов выдал предписание муниципальному Комбинату бытовых услуг в связи с долгами перед поставщиками услуг. Об этом «Курьер.Среда» сообщила помощник прокурора Ольга Ветрова.
- Проводилась проверка в части задолженности Комбината бытовых услуг. Прокуратура внесла представление по образовавшимся долгам, - уточнила Ветрова.

По предварительным данным, бердский КБУ должен за транспортировку стоков, за потребленные электроэнергию, газ и отпущенное населению тепло порядка 250 млн рублей. Ровно столько же задолжали коммунальщикам бердчане — физические лица и организации.

Комбинат бытовых услуг знает по фамилиям всех должников по коммунальным услугам. Составлен рейтинг потребителей и домов, чьи долги за потребленные тепло и воду зашкаливают. Большинство из них жильцы бывших общежитий по адресам: ул. К. Маркса, 62 (5,6 млн), Боровая, 102 (4,9 млн), Кирова, 13А (з,8 млн), Герцена, 17 (3,8 млн). Но не только они вызывают беспокойство коммунальщиков. Как сообщал «Курьер.Среда», задолженность только десяти домов составляет свыше 26 млн рублей в то время, когда начисление за месяц составляет суть более 2 млн.

- А общая задолженность по населению Бердска составляет порядка 250 млн рублей. Мы все хотим жить в комфортных условиях. А для этого нам необходимо восстанавливать благоустройство после того, как мы роем землю для ремонта сетей, - пешеходные дорожки, газоны и другое. В этом году мы потратили более 3,5 млн рублей на благоустройство только через подрядчиков. А еще и сами делаем — где-то чернозем завозим, где-то щебеним и другое, - прокомментировал Пронюшкин.

Когда предприятие готовит бюджет расходов, оно ориентируется на доходы. Уже давно не учитывают 100-процентную собираемость — хотя бы 95%. Но в итоге потребители оплачивают 80% общего объема начислений.
- Где я должен взять выпавшие миллионы? Отобрать у «Межрегионгаза», «Горводоканала», «Новосибирскэнергосбыта» или у (частной котельной) ТГК-1? Кредиторка растет. Прокурор вызывал к себе на эту тему: почему не рассчитываемся, почему не можем собрать денег, - констатировал директор КБУ.

Коммунальщики не дремлют — работают с должниками. Но проблема заключается в том, что взыскать деньги с них невозможно даже по суду.
- У меня лежит целая кипа исполнительных производств по судебным решениям в нашу пользу как по физическим, так и по юридическим лицам. Отсудили и на этом все. Они продолжают не платить, судебные приставы взыскать с них ничего не могут, отключить их от воды и теплы мы не имеем права. В итоге долги становятся невозможными к взысканию. И так исчезают наши миллионы, - описал ситуацию Анатолий Пронюшкин.

Примером тому может служить МК «Сибиряк», задолжавший 17 млн рублей, или «Стройинвестпроект» с долгом в 12 млн. Несмотря на то, что Комбинат находится в списке кредиторов, деньги эти он никогда не получит, поскольку у обанкротившихся компаний нет имущества на такую сумму. При этом в очереди стоят и другие кредиторы.

Пронюшкин считает, что в отношении граждан-должников существует пробел в законодательстве. Выселить из единственного жилья за долги не имеют права. Норма о переселении в жилье меньше площади не работает (из комнаты в общаге переселять некуда). Хотя есть и вполне благополучные и обеспеченные люди.

- На днях нашли женщину, которая живет в квартире площадью 140 кв. метров, вполне состоятельная. Она должна за коммунальные услуги 69 тыс. Удивилась долгу и обещала заплатить. Объясняют в таких случаях по-разному: кому-то некогда, кто-то не платить из принципа — вода им не сильно горячая (не 60, а 55 градусов). Есть один в частном секторе, который заявляет, что 20 лет он не платил за воду и платить не собирается, - рассказал директор главного ресурсоснабжающего предприятия Бердска.

Пронюшкин встречался с прокурором города и рассказал ему о ситуации на предприятии.

Подробности — в ближайшее время.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Под Новосибирском пожилой водитель Mersedes Benz E200 насмерть сбил пешехода
5:07:15 10/23/2021
Под Новосибирском пожилой водитель Mersedes Benz E200 насмерть сбил пешехода
Непрерывные нерабочие дни-2021: какого числа начнутся и какого числа россиянам на работу
5:00:38 10/23/2021
Непрерывные нерабочие дни-2021: какого числа начнутся и какого числа россиянам на работу
БердскВ Бердске поймали вора денег с найденной банковской карты: Потратил немного, а уголовное дело завели
4:48:02 10/23/2021
В Бердске поймали вора денег с найденной банковской карты: Потратил немного, а уголовное дело завели
4 ноября - Казанская икона Божьей Матери: история святого лика и чудеса. Почему православные очень любят эту икону
4:30:32 10/23/2021
4 ноября - Казанская икона Божьей Матери: история святого лика и чудеса. Почему православные очень любят эту икону
БердскВ Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост
4:12:49 10/23/2021
В Бердске подозревают коронавирус у 805 человек, 237 болеют ковидом на 23 октября. Статистика резко пошла в рост
Мощная молитва апостолу от 70-ти Филиппу: «Спасай всех молитвами твоими, апостол»
4:00:00 10/23/2021
Мощная молитва апостолу от 70-ти Филиппу: «Спасай всех молитвами твоими, апостол»
Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников
3:45:05 10/23/2021
Детей-маугли нашли в семье под Смоленском: СК проверяет родителей и чиновников
Можно ли 24 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
3:30:52 10/23/2021
Можно ли 24 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти Апостола от 70-ти Филиппа?
НАСА полностью готово для полета на Луну: Миссия «Артемида I» выполнима
3:17:51 10/23/2021
НАСА полностью готово для полета на Луну: Миссия «Артемида I» выполнима
Черногория дала политическое убежище бывшему хозяину «Черкизона» Тельману Исмаилову
3:04:15 10/23/2021
Черногория дала политическое убежище бывшему хозяину «Черкизона» Тельману Исмаилову