Прокурор Бердска наказал КБУ за огромные долги поставщикам: Потребители задолжали коммунальщикам свыше 250 млн рублей

Прокурор Бердска Андрей Кузнецов выдал предписание муниципальному Комбинату бытовых услуг в связи с долгами перед поставщиками услуг. Об этом «Курьер.Среда» сообщила помощник прокурора Ольга Ветрова.
- Проводилась проверка в части задолженности Комбината бытовых услуг. Прокуратура внесла представление по образовавшимся долгам, - уточнила Ветрова.
По предварительным данным, бердский КБУ должен за транспортировку стоков, за потребленные электроэнергию, газ и отпущенное населению тепло порядка 250 млн рублей. Ровно столько же задолжали коммунальщикам бердчане — физические лица и организации.
Комбинат бытовых услуг знает по фамилиям всех должников по коммунальным услугам. Составлен рейтинг потребителей и домов, чьи долги за потребленные тепло и воду зашкаливают. Большинство из них жильцы бывших общежитий по адресам: ул. К. Маркса, 62 (5,6 млн), Боровая, 102 (4,9 млн), Кирова, 13А (з,8 млн), Герцена, 17 (3,8 млн). Но не только они вызывают беспокойство коммунальщиков. Как сообщал «Курьер.Среда», задолженность только десяти домов составляет свыше 26 млн рублей в то время, когда начисление за месяц составляет суть более 2 млн.
- А общая задолженность по населению Бердска составляет порядка 250 млн рублей. Мы все хотим жить в комфортных условиях. А для этого нам необходимо восстанавливать благоустройство после того, как мы роем землю для ремонта сетей, - пешеходные дорожки, газоны и другое. В этом году мы потратили более 3,5 млн рублей на благоустройство только через подрядчиков. А еще и сами делаем — где-то чернозем завозим, где-то щебеним и другое, - прокомментировал Пронюшкин.
Когда предприятие готовит бюджет расходов, оно ориентируется на доходы. Уже давно не учитывают 100-процентную собираемость — хотя бы 95%. Но в итоге потребители оплачивают 80% общего объема начислений.
- Где я должен взять выпавшие миллионы? Отобрать у «Межрегионгаза», «Горводоканала», «Новосибирскэнергосбыта» или у (частной котельной) ТГК-1? Кредиторка растет. Прокурор вызывал к себе на эту тему: почему не рассчитываемся, почему не можем собрать денег, - констатировал директор КБУ.
Коммунальщики не дремлют — работают с должниками. Но проблема заключается в том, что взыскать деньги с них невозможно даже по суду.
- У меня лежит целая кипа исполнительных производств по судебным решениям в нашу пользу как по физическим, так и по юридическим лицам. Отсудили и на этом все. Они продолжают не платить, судебные приставы взыскать с них ничего не могут, отключить их от воды и теплы мы не имеем права. В итоге долги становятся невозможными к взысканию. И так исчезают наши миллионы, - описал ситуацию Анатолий Пронюшкин.
Примером тому может служить МК «Сибиряк», задолжавший 17 млн рублей, или «Стройинвестпроект» с долгом в 12 млн. Несмотря на то, что Комбинат находится в списке кредиторов, деньги эти он никогда не получит, поскольку у обанкротившихся компаний нет имущества на такую сумму. При этом в очереди стоят и другие кредиторы.
Пронюшкин считает, что в отношении граждан-должников существует пробел в законодательстве. Выселить из единственного жилья за долги не имеют права. Норма о переселении в жилье меньше площади не работает (из комнаты в общаге переселять некуда). Хотя есть и вполне благополучные и обеспеченные люди.
- На днях нашли женщину, которая живет в квартире площадью 140 кв. метров, вполне состоятельная. Она должна за коммунальные услуги 69 тыс. Удивилась долгу и обещала заплатить. Объясняют в таких случаях по-разному: кому-то некогда, кто-то не платить из принципа — вода им не сильно горячая (не 60, а 55 градусов). Есть один в частном секторе, который заявляет, что 20 лет он не платил за воду и платить не собирается, - рассказал директор главного ресурсоснабжающего предприятия Бердска.
Пронюшкин встречался с прокурором города и рассказал ему о ситуации на предприятии.
Подробности — в ближайшее время.