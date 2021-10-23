Пропавший в августе оленевод выжил в тундре благодаря советским консервам

В Якутии обнаружен оленевод, пропавший три месяца назад. Он смог выжить благодаря найденному на складе контейнеру с советскими консервами. Просроченные продукты спасли жизнь якутского мужчины.
Оленевод Егор Кривошапкин пошел отнести мясо в соседнее стадо, но до места назначения так и не дошел. Мужчину искали при помощи вертолета, даже обращались к ясновидящей, но с приходом холодов надежду потеряли даже его родные. Найти Егора удалось самим оленеводам, которые наткнулись на пропавшего на складе продуктов, оставшемся со времен СССР.
- У него повреждена нога, но самое главное, он жив, - рассказали родные Кривошапкина для SakhaDay.
Родные рассказали, что пару лет назад мужчина потерялся на два месяца. Тогда он пошел к реке и заблудился. В тот раз ему удалось выжить без склада с консервами.
Результатом приключений мужчина назвал то, что он стал еще больше ценить свою жизнь.