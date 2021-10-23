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23.10
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Пропавший в августе оленевод выжил в тундре благодаря советским консервам

7:19:5310/23/2021
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46-летний оленевод Егор Кривошапкин пошел отнести мясо в соседнее стадо, но до места назначения так и не дошел.

Оленевод пропал на три месяца и смог выжить. Фото: PxHere

В Якутии обнаружен оленевод, пропавший три месяца назад. Он смог выжить благодаря найденному на складе контейнеру с советскими консервами. Просроченные продукты спасли жизнь якутского мужчины.

Оленевод Егор Кривошапкин пошел отнести мясо в соседнее стадо, но до места назначения так и не дошел. Мужчину искали при помощи вертолета, даже обращались к ясновидящей, но с приходом холодов надежду потеряли даже его родные. Найти Егора удалось самим оленеводам, которые наткнулись на пропавшего на складе продуктов, оставшемся со времен СССР.

- У него повреждена нога, но самое главное, он жив, - рассказали родные Кривошапкина для SakhaDay.

Родные рассказали, что пару лет назад мужчина потерялся на два месяца. Тогда он пошел к реке и заблудился. В тот раз ему удалось выжить без склада с консервами.

Результатом приключений мужчина назвал то, что он стал еще больше ценить свою жизнь.

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оленеводпропал в тундресоветские консервы
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