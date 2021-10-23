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23.10
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В Новосибирске обнаружили труп неизвестного в канализации на стройке ЛДС

6:09:2110/23/2021
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Проникший на стройку упал в ров, зацепившись при падении ногой за арматуру. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии.

В Новосибирске нашли труп мужчины на стройке нового ЛДС. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске на стройке нового Ледового дворцы спорта нашли труп мужчины на вид 40-45 лет. Тело нашли в траншее, которую вырыл «Горводоканала» для канализации.

Судя по записям с камер наружного наблюдения, происшествие случилось 21 октября в начале восьмого вечера. Проникший на стройку упал в ров, зацепившись при падении ногой за арматуру.
Следственный комитет начал проверку по факту трагедии. По результатам проверки, после выяснения всех обстоятельств СКР примет процессуальное решение.

Многие из тех, кто задействован на строительстве ЛДС, не знали о ЧП. Но предполагают, что это был несчастный случай.

— Труп был, упал в канализацию на территории ЛДС. Его нашли в яме в углу стройплощадки. Но сведений о погибшем и как это произошло, — цитирует «КП-Новосибирск» свой источник.

Напомним, что Дворец спорта возводят в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

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