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23.10
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Ксения Собчак появилась на свадьбе экс-сенатора с молодой итальянкой в колье-змее за 16 млн рублей

7:39:1910/23/2021
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60-летний экс-сенатор Андрей Вавилов женился на 24-летней Софи-Антуанетте Дилуа. Расписались они в Москве, а свадьбу празднуют в Италии.

Андрей Вавилов с молодой женой. Фото: @sofi_delua/Instagram

В Италии проходит торжество, посвященное бракосочетанию Андрея Вавилова с дочерью основательницы мехового дома Юлии Делуа Софи-Антуанеттой. 60-летний бывший сенатор зарегистрировал отношения в Москве чуть раньше.

На свадьбу приглашены самые именитые гости, в их числе телеведущая Ксения Собчак, которая уже продемонстрировала наряд в сториз Instagram, оцененный подписчиками - на ней красуется колье в форме змеи стоимостью 16 миллионов рублей. Точно такое же украшение есть в каталоге подруги Собчак, которая занимается изготовлением ювелирных украшений Яны Расковаловой. Колье выполнено из белого золота. Его вес - менее 100 грамм.

Ранее в СМИ сообщали, что Ксения Собчак поздравила невесту на свадьбе Вавилова — она заметила, что все могло быть иначе, если бы новоиспеченный супруг познакомился раньше с материю невесты, чем с ней.

- Иначе ты могла гулять на чужой свадьбе, - заявила Собчак.

Андрей Вавилов славится любовью к драгоценным камням и является их истинным ценителем. Он подарил невесте кольцо, которое стоит не менее 300 тысяч долларов, также он презентовал бывшей жене бриллиант стоимостью 35 миллионов долларов.

На свадьбе, которая оценивается как очень дорогая, в качестве гостей были Максим Галкин, Любовь Успенская, Вера Брежнева и другие знаменитости.

Андрей Вавилов - бывший член комитета Совфеда по бюджету, член Комиссии по информационной политике, представлял Пензенскую область. В марте 2010 года он досрочно сложил полномочия по собственному желанию.

Отметим, что экс-сенатор неоднократно оказывался в центре скандалов. Так, в конце 90-х Вавилов фигурировал в уголовном деле о хищении правительственного кредита на 231 миллион долларов. А в 2004 году личный самолет бывшего сенатора совершил вынужденную посадку в аэропорту города Палм-Бич: полиция его допрашивала, по некоторым данным, по делу экс-премьера Украины, который обвинялся в США в отмывании 114 миллионов долларов.

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